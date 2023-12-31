Cristiano Ronaldo Belum Puas Usai Resmi Jadi Top Skor 2023, Bertekad Ulangi Pencapaian yang Sama Tahun Depan!

BURAIDAH – Megabintang sepakbola, Cristiano Ronaldo, belum puas usai resmi jadi top skor 2023. Dia bertekad untuk mengulangi pencapaian yang sama itu pada tahun depan.

Ya, Ronaldo berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan 4-1 timnya, Al Nassr atas At-Taawoun dalam laga pekan ke-19 Liga Arab Saudi 2023. Laga itu digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Buraidah, Minggu (31/12/2023) dini hari WIB.

Tambahan satu gol tersebut membuat Ronaldo kini telah menorehkan 54 gol dalam setahun. Dengan 54 gol yang diraihnya dalam 59 pertandingan, CR7 -julukan Ronaldo- pun menjadi pencetak gol terbanyak di dunia sepanjang 2023.

Ronaldo mengalahkan para pesaingnya yang merupakan striker di klub-klub top Eropa. Mereka adalah penyerang Bayern Munich, Harry Kane dan bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, yang sama-sama membukukan 52 gol tahun ini serta ujung tombak Manchester City, Erling Haaland, yang menorehkan 50 gol.

Tak ada satu pun dari para pesaingnya tersebut yang akan bermain lagi di akhir tahun ini. Alhasil, perolehan golnya tak akan terkejar lagi sehingga membuatnya menjadi top skor dunia 2023.

Pemain berusia 38 tahun itu pun sangat gembira dengan pencapaian yang diukirnya tersebut. Belum puas, dia pun bertekad untuk menjadi topskor dunia lagi tahun depan.

“Saya sangat senang, ini adalah tahun yang baik bagi saya sebagai individu dan kolektif. Saya mencetak begitu banyak gol, saya banyak membantu tim di Al-Nassr dan untuk tim nasional,” kata Ronaldo, dilansir dari Goal International, Minggu (31/12/2023).

“Saya merasa baik, saya merasa bahagia dan tahun depan saya akan mencoba melakukannya lagi,” tambahnya.

Ini menjadi kelima kalinya penyerang asal Portugal itu menyelesaikan satu tahun kalender sebagai pencetak gol terbanyak di dunia. Sebelumnya, dia melakukannya pada 2011, 2013, 2014 dan 2015 ketika masih berseragam Real Madrid.