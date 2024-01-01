Borneo FC Berkandang di Stadion Batakan, Manajemen Jual Tiket Pertandingan Plus Bus Samarinda-Balikpapan PP!

SAMARINDA - Manajemen Borneo FC akan menerapkan strategi unik selama klub bermarkas di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada putaran dua Liga 1 2023-2024. Manajer tim, Dandri Dauri mengatakan, pihaknya akan menjual tiket pertandingan termasuk akomodasi!

Seperti diketahui, Pesut Etam akan menjadikan Stadion Batakan sebagai home base mereka usai jeda kompetisi. Pasalnya, Stadion Segiri sedang direnovasi.

Tentu pihak manajemen tidak ingin Borneo FC bermain tanpa dukungan langsung dari para suporternya. Oleh karena itu, mereka menerapkan strategi dalam penjualan tiket pertandingan.

Nantinya suporter Borneo FC yang membeli tiket pertandingan, akan sekaligus mendapat akomodasi dari Samarinda menuju Balikpapan. Ada pun jarak antara Samarinda menuju Balikpapan sekira 100 km.

Dandri mengatakan, tiket pertandingan Borneo FC selama bermarkas di Stadion Batakan akan dipatok seharga Rp130 ribu. Dia menjelaskan biaya sebesar itu sudah termasuk tiket bus pulang pergi dari Samarinda ke Balikpapan.

“Kita berikan harga tiket per-orang Rp130 ribu. Tiket ini sudah bisa digunakan untuk pulang pergi menggunakan angkutan bus Rp80 ribu dan Rp50 ribu untuk masuk ke stadion. Sehingga semua totalnya Rp 130 ribu,” jelas Dandri, dilansir dari situs LIB, Senin (1/1/2024).