HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Bakal Ganti Kandang di Sisa Liga 1 2023-2024, Pilih Stadion Batakan di Balikpapan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:06 WIB
PSM Makassar Bakal Ganti Kandang di Sisa Liga 1 2023-2024, Pilih Stadion Batakan di Balikpapan
PSM Makassar bakal pindah ke Stadion Batakan untuk sisa Liga 1 2023-2024 (Foto: PSM Makassar)
PSM Makassar bakal ganti kandang di sisa Liga 1 2023-2024. Direktur Utama (Dirut) Sadikin Aksa mengatakan bahwa PSM Makassar akan menggunakan Stadion Batakan, Balikpapan, sebagai markasnya.

Sebab, Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, perlu menjalani renovasi. Stadion Batakan dipilih Juku Eja – julukan PSM – karena tak terlalu jauh dari Makassar meski harus bolak-balik.

Stadion Batakan

Sadikin pun mengatakan tidak masalah jika nantinya harus bolak-balik. Keputusan itu sendiri telah diambil berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan tim.

Namun PSM sendiri akan tetap menjalani latihan di Makassar. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas latihan di stadion kandang mereka sementara itu.

"Kita akan bolak-balik Balikpapan-Makassar. Tidak bisa karena tidak ada lapangan latihan. Kalau untuk Liga 1 tidak masalah, kita bolak balik saja," ujar Sadikin, dipetik dari LIB, Senin (25/12/2023).

