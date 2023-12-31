Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Liga Yunani Siap Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong pada 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:54 WIB
2 Pemain Liga Yunani Siap Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong pada 2024
Shin Tae-yong bisa panggil 2 pemain Liga Yunani ke Timnas Indonesia jika mau. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 2 pemain Liga Yunani siap perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada 2024. Dua pemain yang dimaksud adalah Cyrus Margono (Panathinaikos B) dan Luke Keet (Diagoras Rodou).

Cyrus Margono sejak pertengahan 2023 mencoba mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Menurut staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan, Cyrus Margono akan mendapatkan paspor Indonesia pada Januari 2024.

Cyrus Margono

(Cyrus Margono segera pegang paspor Indonesia)

Seperti yang kita tahu, Cyrus Margono sangat berhasrat memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belum tertarik menggunakan jasa kiper 22 tahun ini.

Secara kualitas, Cyrus Margono disinyalir tidak kalah dari tiga penjaga gawang yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, yakni Ernando Ari, Muhammad Riyandi dan Syahrul Trisna.

Cyrus Margono saat ini berstatus penjaga gawang utama Panathinaikos B, tim yang mentas di Liga 2 Yunani 2023-2024. Dalam tiga laga terbaru yang dijalani Panathinaikos B, Cyrus Margono selalu bermain sebagai starter.

Saat ini Panathinaikos B dalam kondisi terjepit, yakni menempati posisi 10 dari 12 tim di klasemen sementara Liga 2 Yunani 2023-2024 zona selatan (hingga pekan 12). Lantas, siapa satu pemain lagi?

Halaman:
1 2
      
