HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Winger Liga Yunani Siap Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Sudah Dikontak PSSI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:06 WIB
Breaking News: Winger Liga Yunani Siap Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Sudah Dikontak PSSI!
Shin Tae-yong siap bawa Luke Keet ke Timnas Indonesia? (Foto: PSSI)
A
A
A

WINGER klub Liga 2 Yunani Diagoras Rodou, Luke Keet, mengaku siap membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pesepakbola 20 tahun itu mengatakan, sebuah kehormatan dapat membela Timnas Indonesia.

Luke Keet memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan sang ayah berasal dari Australia. Sedari kecil, Luke Keet sudah belajar ilmu sepakbola di Spanyol, tepatnya dari usia 13-16 tahun.

Luke Keet

(Luke Keet perkuat Diagoras FC. (Foto: Instagram/@lukekeet)

Ia juga beberapa kali menjalani trial bersama klub asal Inggris bersama Salfford City FC dan Queens Park Rangers (QPR). Namun, baru pada September 2023, Luke Keet mendapat kontrak profesional dari Diagoras Rodou.

Luke Keet dikontrak selama satu tahun bersama Diagoras Rodou, klub yang kini menempati posisi 3 Liga 2 Yunani 2023-2024 zona selatan. Sejauh ini, Luke Keet baru mengecap satu caps bersama sang klub, tepatnya saat kalah 0-1 dari GS Ilioupolis di pekan kelima Liga 2 Yunani 2023-2024.

Karena itu, pengalaman bermain di Yunani coba ditumpahkan Luke Keet ke Timnas Indonesia jika diberi kesempatan memperkuat skuad Garuda. Hal itu diungkapkan Luke Keet saat menjalani sesi interview bersama Yussa Nugraha di akun YouTube Yussa Nugraha.

“Menurut saya kesempatan yang indah untuk bisa dipanggil (Timnas Indonesia). Jadi, tentu saya jawab iya (jika mendapat penawaran membela Timnas Indonesia). Senang bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia,” kata Luke Keet mengutip dari YouTube Yussa Nugraha.

Halaman:
1 2
      
