HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Tolak Bermain Melawan Israel, Nomor 1 Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:38 WIB
6 Negara yang Tolak Bermain Melawan Israel, Nomor 1 Timnas Indonesia
Berikut enam negara yang menolak bermain melawan Israel (Foto: Instagram/Timnas Israel)
A
A
A

BERIKUT enam negara yang menolak bermain melawan Timnas Israel. Salah satunya adalah Timnas Indonesia yang membuat Skuad Garuda gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 1958.

Kali ini, Okezone akan membahas enam negara termasuk Indonesia yang pernah menolak melawan Israel. Negara mana saja? berikut daftarnya

6. Timnas Argentina


Timnas Argentina pernah menolak bermain melawan Israel. Penolakan itu terjadi sebelum Tim Tango -julukan Timnas Argentina mentas di ajang Piala Dunia pada tahun 2018.

Kala itu, Lionel Messi dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi Israel di Yerusalem. Pertandingan itu ditolak Federasi Sepakbola Palestina karena digelar di wilayah mereka. Argentina pun menyetujui penolakan tersebut. Salah satu penyerang mereka, Gonzalo Higuain bahkan menilai keputusan tersebut sangat tepat.

5. Timnas Iran


Selanjutnya ada Timnas Iran yang juga pernah menolak bermain menghadapi Israel. Federasi Sepakbola Iran bahkan memberi hukuman kepada dua pemainnya, Ehsan Hajsafi dan Masoud Shojaie yang ketahuan bermain kontra klub Israel, Maccabi Tel Aviv.

Keduanya mendapat hukuman keras yakni dicoret dari Timnas Iran seumur hidup. Hal itu berawal dari kedua pemain yang membela klub Liga Turki, Panionios FC di laga kontra klub Israel, Maccabi Tel Aviv pada 2017.

Halaman:
1 2 3
      
