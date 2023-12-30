Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ivar Jenner Antusias Jalani TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:22 WIB
Ivar Jenner Antusias Jalani TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023
Ivar Jenner antusias menjalani TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@ivarjnr)
ANTALYA – Ivar Jenner sangat antusias menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki jelang Piala Asia 2023. Gelandang FC Utrecht itu mengaku senang bisa membela Skuad Garuda di ajang tersebut.

Untuk diketahui, Ivar dan Rafael Struick menjadi dua pemain terbaru yang bergabung ke TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Dua pemain itu tiba pada Kamis 28 Desember 2023 malam waktu setempat dan langsung melahap menu latihan gym di hotel bersama yang lain pada keesokan harinya.

Ivar Jenner mengacungkan jempol jelang berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Ivar sangat bersemangat menjalani TC dan mengaku senang bisa kembali membela Timnas Indonesia. Gelandang berusia 19 tahun ini juga membeberkan materi latihan fisik yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong pada Jumat 29 Desember 2023.

“Saya bersemangat ikut pemusatan latihan di Antalya ini dan juga bisa bermain kembali bersama timnas,” ucap Ivar, dilansir dari situs resmi PSSI, Sabtu (30/12/2023).

“Hari ini latihan sesi di gym, legs, upper body, circuit dan segalanya,” sambung pria berdarah Belanda itu.

Tak ayal jika dirinya sangat senang bisa kembali bergabung Timnas Indonesia. Sebab, Ivar sebelumnya harus dibekap cedera yang cukup panjang. Kendati begitu, saat ini dia dalam kondisi fit dan siap untuk bermain.

Halaman:
1 2
      
