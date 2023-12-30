Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Peringatan Shin Tae-yong kepada Pemain Timnas Indonesia yang Ketahuan Makan Mi Instan saat TC!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:05 WIB
Media Vietnam Soroti Peringatan Shin Tae-yong kepada Pemain Timnas Indonesia yang Ketahuan Makan Mi Instan saat TC!
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengeluarkan peringatan keras usai insiden mi instan (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam menyoroti peringatan Shin Tae-yong kepada pemain-pemain Timnas Indonesia setelah ada yang ketahuan makan mi instan saat pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki. Menurut media tersebut, mi instan memang merupakan makanan yang familiar untuk masyarakat Asia.

Pekan ini, pencinta sepakbola Indonesia dikejutkan dengan aksi Witan Sulaeman memasak mi instan di kamar hotelnya. Hal itu terungkap dari konten Instagram Marselino Ferdinan.

Mi instan

Mi instan diketahui sangat buruk untuk kesehatan dan kondisi fisik pemain. Keduanya disorot lantaran dianggap tidak menghormati rekan-rekan setimnya selama TC di Turki.

Shin disebut langsung memanggil semua pemain dan mengeluarkan peringatan keras. Hal itu lantas disorot oleh media Vietnam Cuoi Tuotrie.

"Pelatih Indonesia Shin Tae-yong dengan tegas mengingatkan pemain-pemainnya untuk tidak diam-diam makan mi instan di kamar hotel," bunyi judul artikel tersebut, dikutip pada Sabtu (30/12/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengatakan, Shin sudah memberi peringatan kepada para pemain. Menurutnya, kedua pemain itu sengaja membuat konten tersebut untuk lelucon saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176065/patrick_kluivert_pernah_menjadi_pelatih_curacao_pada_2015_2016_dan_2021_pssi-bSdA_large.jpg
Ditinggal Patrick Kluivert, Timnas Curacao di Ambang Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176055/patrick_kluivert_diminta_bawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_jika_gagal_lolos_piala_dunia-eBSm_large.jpg
Patrick Kluivert Diminta Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 jika Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176054/masyarakat_indonesia_lebih_khawatir_strategi_patrick_kluivert_ketimbang_wasit_ma_ning_pssi-DNdn_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Khawatir Strategi Patrick Kluivert ketimbang Wasit Ma Ning yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630901/apa-konsekuensi-penolakan-atlet-israel-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik-di-jakarta-csb.webp
Apa Konsekuensi Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Indonesia Tantang China di Final, Moh Zaki Ubaidillah Siap Bawa Pulang Piala Suhandinata Lagi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement