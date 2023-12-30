Media Vietnam Soroti Peringatan Shin Tae-yong kepada Pemain Timnas Indonesia yang Ketahuan Makan Mi Instan saat TC!

MEDIA Vietnam menyoroti peringatan Shin Tae-yong kepada pemain-pemain Timnas Indonesia setelah ada yang ketahuan makan mi instan saat pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki. Menurut media tersebut, mi instan memang merupakan makanan yang familiar untuk masyarakat Asia.

Pekan ini, pencinta sepakbola Indonesia dikejutkan dengan aksi Witan Sulaeman memasak mi instan di kamar hotelnya. Hal itu terungkap dari konten Instagram Marselino Ferdinan.

Mi instan diketahui sangat buruk untuk kesehatan dan kondisi fisik pemain. Keduanya disorot lantaran dianggap tidak menghormati rekan-rekan setimnya selama TC di Turki.

Shin disebut langsung memanggil semua pemain dan mengeluarkan peringatan keras. Hal itu lantas disorot oleh media Vietnam Cuoi Tuotrie.

"Pelatih Indonesia Shin Tae-yong dengan tegas mengingatkan pemain-pemainnya untuk tidak diam-diam makan mi instan di kamar hotel," bunyi judul artikel tersebut, dikutip pada Sabtu (30/12/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengatakan, Shin sudah memberi peringatan kepada para pemain. Menurutnya, kedua pemain itu sengaja membuat konten tersebut untuk lelucon saja.