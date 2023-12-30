Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kaget dengan Harga Pasaran Calon Pemain Timnas Indonesia Thom Haye: Setara Skuad Timnas Vietnam!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |00:10 WIB
Media Vietnam Kaget dengan Harga Pasaran Calon Pemain Timnas Indonesia Thom Haye: Setara Skuad Timnas Vietnam!
Thom Haye segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao, kaget dengan harga pasaran calon pemain Timnas Indonesia, Thom Haye. Mereka menyebut harga pasaran Thom Haye setara dengan pemain di satu skuad Timnas Vietnam.

Ya, Thom Haye telah dipastikan bakal segera membela Timnas Indonesia. Sebab, Thom Haye telah datang langsung ke Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasinya pada kemarin, Kamis 28 Desember 2023.

Thom Haye

Haye sendiri memang memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Kakek Haye berasal dari Solo, Jawa Tengah, sedangkan neneknya berasal dari Sulawesi Utara.

Kabar Thom Haye yang segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia langsung jadi sorotan, termasuk oleh media Vietnam, The Thao. Mereka secara khusus menyoroti harga pasaran gelandang SC Heerenveeen itu yang bernilai fantastis.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Jumat (29/12/2023), harga pasaran Thom Haye berada di angka 3 juta euro atau setara Rp51,4 miliar. The Thao pun menyebut harga pasaran ini tidak kalah jauh dari 23 pemain yang didaftarkan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023.

Tercatat, skuad asuhan Philippe Troussier memiliki harga pasaran di angka 5,28 juta euro atau sekira Rp90,4 miliar. Pemain termahal di skuad Timnas Vietnam saat ini adalah Filip Nguyen yang dibanderol seharga 600 ribu euro atau sekira Rp10 miliar.

“Kaget dengan nilai bintang yang akan menjadi WNI itu, setara dengan timnas Vietnam. Gelandang Thom Haye yang akan menjadi warga negara Indonesia merupakan pemain yang berkualitas dan nilai transfernya juga sangat tinggi,” tulis The Thao, Sabtu (30/12/2023).

“Thom Haye akan menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia karena pemain ini bermain sangat konsisten bersama klub Heerenveen. Gelandang berusia 28 tahun itu sudah tampil dalam 16 pertandingan musim ini dan mencetak 2 gol dan 2 assist,” lanjutnya.

