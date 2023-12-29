Alami Keretakan Internal, Timnas Jerman Diprediksi Babak Belur di Piala Eropa 2024?

BERLIN – Wakil Presiden Federasi Sepakbola Jerman (DFB), Ralph-Uwe Schaffert, ragu Timnas Jerman bisa menjuarai Piala Eropa 2024. Ia berkata seperti itu karena merasa para pemain seperti tak termotivasi saat membela Der Panzer –julukan Timnas Jerman.

Ya, Timnas Jerman saat ini dalam kondisi yang kurang baik setelah gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir. Der Panzer diketahui menelan dua kekalahan dan satu kali imbang.

Padahal, Timnas Jerman sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Eropa 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni–14 Juli 2024 mendatang. Sejumlah hasil negatif itu membuat federasi ragu Der Panzer bisa berbicara banyak di turnamen tersebut.

Schaffert mengatakan rentetan hasil negatif itu karena pemain tidak memberikan komitmen 100 persen untuk Der Panzer. Schaffert menegaskan, Timnas Jerman saat ini tidak butuh pemain bertalenta untuk memenangkan sebuah pertandingan.

“Saya punya perasaan bahwa beberapa pemain yang saat ini berada di lapangan percaya bahwa mereka bisa turun ke lapangan dengan kemungkinan 85 persen dari komitmen mereka, dan kemudian Anda harus menyadari bahwa itu tidak lagi cukup melawan Turki dan Austria,” kata Schaffert dilansir dari Marca, Jumat (29/12/2023).

“Saya bahkan tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi jika kami bermain melawan Prancis atau Inggris dengan sikap seperti ini,” tambahnya.