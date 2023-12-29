Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenang Foto Bersama Erik ten Hag, Thomas Doll: Memori Indah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |01:24 WIB
Kenang Foto Bersama Erik ten Hag, Thomas Doll: Memori Indah!
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
BUDHAPEST – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengenang foto bersama juru taktik Manchester United, Erik ten Hag. Doll menyebut momen itu adalah salah satu memori indah dalam hidupnya.

Sebagaimana diketahui, Thomas Doll merupakan pelatih dengan jam terbang yang tinggi di kancah sepakbola Eropa. Juru taktik asal Jerman itu pernah melatih banyak klub, mulai dari Hamburger SV hingga Borussia Dortmund.

Thomas Doll dan Erik Ten Hag. Foto: Twitter/@jakzredss

Dari berbagai pengalamannya itu, Doll sempat bersua dengan pelatih-pelatih papan atas, salah satunya adalah Erik ten Hag. Momen itu terjadi saat Doll masih menangani klub top asal Siprus, Apoel Nicosia.

Doll menceritakan, fotonya bersama Ten Hag terjadi saat Apoel berhadapan dengan Ajax Amsterdam pada Kualifikasi Liga Champions 2019-2020. Menurutnya, itu adalah salah satu momen yang indah meski akhirnya Apoel kalah agregat (0-2).

