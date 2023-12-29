Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ciptakan 30 Peluang ke Gawang West Ham United tapi Tidak Ada Gol, Mikel Arteta Frustrasi Lihat Permainan Arsenal

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |09:38 WIB
Ciptakan 30 Peluang ke Gawang West Ham United tapi Tidak Ada Gol, Mikel Arteta Frustrasi Lihat Permainan Arsenal
Arsenal kalah 0-2 dari West Ham United di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Arsenal begitu mendominasi ketika menyambut West Ham United di hadapan pendukung sendiri. Namun, 30 peluang yang diciptakan Arsenal tak berbuah gol sama sekali, malahan pelatih Arsenal, Mikel Arteta frustrasi karena timnya justru tumbang di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 tersebut.

Ya, Arsenal dikalahkan West Ham United dengan skor 0-2 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Emirates Stadium, London, Inggris pada Jumat (29/12/2023) dini hari WIB.

Sepasang gol untuk tim tamu dicatatkan oleh Tomas Soucek (13’) dan Konstantinos Mavropanos (55’). Kekalahan ini membuat Arsenal gagal merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Selepas pertandingan, Arteta mengatakan frustasi melihat timnya gagal mencetak gol ke gawang West Ham United. Padahal, The Gunners memiliki sangat banyak peluang dengan mencatatkan 30 tembakkan, delapan diantaranya tepat sasaran.

Arsenal vs West Ham United

“Ucapkan selamat kepada West Ham dan puji para pemain saya, itulah yang bisa saya katakan. Inilah sepak bola. Anda lihat apa yang kami lakukan di pertandingan, seberapa banyak yang kami hasilkan di pertandingan dan melihat hasilnya sangat mengecewakan, tapi mereka lebih baik dari kami di kedua kotak,” kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Jumat (29/12/2023).

“Mereka melepaskan dua tembakan, dengan penalti, tiga, kami tiga puluh. Saya tidak tahu berapa banyak sentuhan di kotak penalti, berapa banyak situasi, berapa banyak gol terbuka yang harus dicetak dan kami belum melakukannya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
