Blak-blakan, Rencana Arsenal di Bursa Transfer Musim Dingin 2024 Diungkap Mikel Arteta

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengingkap rencana timnya dalam mengarungi bursa transfer musim dingin 2024.

Arteta pun menyebut bahwa Arsenal memiliki target dan ide tertentu pada bursa transfer Januari 2024. Target ini ditetapkan agar Arsenal bisa mengukir prestadi manis pada musim depan.

Setelah menghabiskan 248 hari di puncak klasemen Liga Inggris pada musim 2022-2023, Arsenal hanya untuk finis kedua di belakang Manchester City. The Gunners -julukan Arsenal- gagal merebut gelar juara.

Arteta pun sebenarnya sudah menambah amunisi pada musim panas 2023-2024. Merekrut tiga pemain besar dengan tujuan memperkuat kredensial gelar mereka.

Salah satunya sfs Declan Rice yang direkrut dari West Ham United dengan biaya rekor klub sebesar 105 juta poundsterling. Kemuian, ada Kai Havertz secara bertahap mulai memberikan pengaruh yang lebih besar dalam permainan setelah kepindahannya senilai dari Chelsea.

Meskipun mengeluarkan lebih dari 200 juta poundsterling untuk trio pendatang baru pada bursa transfer terbaru, Arsenal diperkirakan akan tetap aktif selama musim dingin untuk menghindari kekalahan di akhir musim. Mereka memiliki target mengiidentifikasi di lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang.