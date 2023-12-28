Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions Asia 2023-2024: Klub Cristiano Ronaldo Tantang Wakil Arab Saudi!

Al Nassr akan menghadapi Al Fahya di 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Reuters)

BERIKUT adalah hasil drawing babak 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024. Klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr, akan menghadapi sesama wakil Arab Saudi, Al Fahya.

Drawing 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024 sendiri berlangsung hari ini, Kamis (28/12/2023). Sebagai catatan, babak 16 besar akan dimainkan dalam dua leg.

Leg pertama akan dimainkan pada 12-14 Februari. Sementara leg kedua dijadwalkan digelar pada 19-21 Februari 2024.

Al Nassr sendiri melaju ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2023 dengan status juara grup. Pasukan Luis Castro tampil apik dengan tak terkalahkan di fase grup.

Al Nassr tercatat mengoleksi empat kemenangan dan dua hasil imbang dari enam laga fase grup. Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan menyegel status juara grup dengan koleksi 16 poin.