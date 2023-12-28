Satu-satunya Pemain Keturunan yang Diprediksi Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Libya pada 2 Januari 2024

Shayne Pattynama kemungkinan tampil di laga Timnas Indonesia vs Libya sebagai starter. (Foto: PSSI)

SATU-satunya pemain keturunan yang diprediksi menjadi starter di laga Timnas Indonesia vs Libya pada Selasa, 2 Januari 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia sejak 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 menjalani pemusatan latihan ((TC) di Turki.

TC ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum ambil bagian di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Tidak hanya menggelar pertandingan, Timnas Indonesia juga dijadwalkan melakoni dua laga uji coba selama di Turki.

(Timnas Indonesia serius berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Rencananya Timnas Indonesia akan menghadapi Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Hanya saja dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani TC di Turki, baru 22 personel yang bergabung.

Tercatat ada enam pemain yang belum bergabung dan semuanya berstatus pemain abroad. Mereka ialah Jordi Amat, Rafael Struick, Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Baggott dan Sandy Walsh.

Jordi Amat telat bergabung karena harus menjalani terapi penyembuhan cedera bahu di Spanyol. Kabarnya Jordi Amat sudah tiba di Turki dan siap berlatih bersama rekan-rekannya.

Sementara itu, menurut Shin Tae-yong, Rafael Struick, Ivar Jenner dan Sandy Walsh akan tiba di Turki pada hari ini, Kamis (28/12/2023). Kemudian, Elkan Baggott dan Justin Hubner akan mendarat di Turki pada 1 dan 2 Januari 2024.