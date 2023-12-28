Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kontroversi Pemain Timnas Indonesia yang Bikin Geleng-Geleng Kepala Sepanjang 2023, Nomor 1 Makan Mie Instan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |09:41 WIB
5 Kontroversi Pemain Timnas Indonesia yang Bikin Geleng-Geleng Kepala Sepanjang 2023. (Foto: PSSI)
TERDAPAT 5 kontroversi pemain Timnas Indonesia yang bikin geleng-gelang kepala sepanjang 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, 2023 hampir berakhir dan banyak sekali momen-momen yang terjadi di tahun tersebut.

Perjalanan Timnas Indonesia di 2023 pun penuh lika-liku. Menariknya ada sejumlah kontroversi pemain skuad Garuda yang menghiasi 2023 hingga menjadi pusat perhatian oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Lantas apa saja kontroversi itu?

Berikut 5 Kontroversi Pemain Timnas Indonesia yang Bikin Geleng-Geleng Kepala Sepanjang 2023:

5. Saddil Ramdani vs Netizen

Saddil Ramdani

Saddil sempat bikin heboh di Juni 2023 lalu karena unggahannya di media sosial. Winger Timnas Indonesia itu panen kritik netizen usai sebut pemain naturalisasi sebagai pendatang.

Perlu diketahui awalnya Saddil mendapatkan kritikan dari netizen karena permainannya di Timnas Indonesia tak sebagus kala itu ia membela klub Malaysia, Sabah FC. Gerah karena permainannya di Timnas Indonesia dikritik, Saddil akhirnya buka suara, tapi pernyataan winger Sabah FC itu justru membuat netizen geram.

“Seharusnya kalian support dan dukung bagaimanapun mereka membela kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan,” kata Saddil di media sosialnya pada Juni 2023 lalu.

Perkataan di atas itulah yang netizen geram. Tak lama Saddil pun pada akhirnya meminta maaf.

4. Adu Jotos di Final SEA Games 2023

Kericuhan di final SEA Games 2023

Timnas Indonesia U-22 mencetak sejarah usai memenangkan SEA Games 2023. Sebab medali emas yang diraih di Kamboja usai mengalahkan Timnas Thailand di final itu merupakan medali emas pertama Timnas Indonesia setelah 32 tahun penantian.

Hanya saja dalam proses meraih medali emas itu, ofisial Timnas Indonesia U-22 sempat adu jotos dengan kru Timnas Thailand akibat panasnya laga final. Kericuhan itu tercipta setelah adanya selebrasi mengejek hingga kedua belah pihak tersulut emosi.

Manajer Timnas Indonesia U-22, Sumardji bahkan terlihat jelas terkena pukulan ofisial Thailand. Beberapa pemain Thailand dan Timnas Indonesia pun terlihat terlibat di insiden tersebut.

Terlepas dari kericuhan tersebut, Timnas Indonesia U-22 pada akhirnya menang dengan skor 5-2 atas Thailand lewat drama babak tambahan.

