HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ikut Heboh Gara-Gara Shin Tae-yong Kesal kepada Para Pemain Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |00:01 WIB
Media Vietnam Ikut Heboh Gara-Gara Shin Tae-yong Kesal kepada Para Pemain Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023
Shin Tae-yong tegur Marselino Ferdinan dan Wita Sulaeman karena masak mie instan (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, ikut heboh gara-gara Shin Tae-yong kesal kepada para pemain Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Hal ini mengacu kepada peristiwa memasak mie instan di kamar hotel selama pemusatan latihan (TC).

Sang pelatih asal Korea Selatan telah mengumpulkan skuadnya beberapa pekan sebelum Piala Asia 2023 untuk menjalani TC di Turki. Hal ini tentunya bertujuan agar skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mampu meraih hasil maksimal dalam Piala Asia 2023 yang bakal diadakan di Qatar pada Januari-Februari 2024 mendatang.

Marselino Ferdinan

Para pemain Timnas Indonesia digembleng secara fisik dan diasah secara taktikal. Namun, di sela-sela TC tersebut, dua pemain Timnas Indonesia menciptakan kehebohan karena memasak mie instan di kamar hotel.

Marselino Ferdinan mengunggah video ke media sosialnya tentang kegiatan rekan setimnya, Witan Sulaeman, memasak mie instan dengan menggunakan kompor elektrik. Sontak, hal ini pun mengundang kritikan dari para pencinta sepakbola Tanah Air.

Imbasnya, Shin Tae-yong kabarnya geram dengan aksi Marselino dan Witan tersebut. Sang pelatih asal Korea Selatan dilaporkan memberikan teguran kepada keduanya karena tidak disiplin.

Halaman:
1 2
      
