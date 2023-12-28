Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Pemain Legendaris Manchester United yang Punya Jasa Besar Dalam Karier Cemerlang Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Bek Tangguh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |02:06 WIB
4 Pemain Legendaris Manchester United yang Punya Jasa Besar Dalam Karier Cemerlang Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Bek Tangguh
Cristiano Ronaldo ketika membela Manchester United (Foto: Twitter/manutd)
A
A
A

SEDERET pemain legendaris Manchester United punya jasa besar dalam karier cemerlang Cristiano Ronaldo. Berkat jasa mereka, CR7 – julukan Ronaldo – masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia hingga kini meski sudah tidak lagi muda.

Terbaru, Cristiano Ronaldo baru saja mencetak dua gol dalam kemenangan besar 5-2 Al Nassr melawan Al Ittihad di lanjutan Liga Arab Saudi, Rabu, 27 Desember 2023. Kedua gol itu membuatnya kini memimpin daftar pemain dengan gol terbanyak di tahun 2023.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo yang hampir menginjak 39 tahun itu tercatat telah mencetak total 53 gol di tahun ini. Dirinya unggul dari Harry Kane dengan 52 gol, Kylian Mbappe 52 gol, serta Erling Haaland dengan 50 gol.

Cristiano Ronaldo pernah mengaku jika dirinya telah banyak belajar dari para legenda Manchester United. Kala itu, dirinya kerap kali memperhatikan para seniornya dan kemudian mengadaptasinya untuk menjadi keahlian yang cocok untuknya.

Untuk itu, berikut adalah 4 pemain legendaris Manchester United yang berjasa besar untuk karier Cristiano Ronaldo.

4. Ryan Giggs

Cristiano Ronaldo dan Ryan Giggs

Ryan Giggs telah mendedikasikan seluruh karier sepakbolanya untuk Manchester United. Saat Ronaldo merapat ke Old Trafford pada 2003, dirinya telah menjadi sosok yang diandalkan di skuad United. Tak ayal, penampilan konsisten dan gaya kepemimpinannya di atas lapangan menjadi salah satu contoh bagi CR7.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172374/skuad_persib_bandung-dJxW_large.jpg
12 Pemain Super League yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629977/streaming-pertandingan-afc-asian-qualifiers-arab-saudi-vs-indonesia-rcti-superapp-pct.jpg
Streaming Pertandingan AFC Asian Qualifiers:Â  Arab Saudi vs Indonesia RCTI+ SuperApp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement