4 Pemain Legendaris Manchester United yang Punya Jasa Besar Dalam Karier Cemerlang Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Bek Tangguh

SEDERET pemain legendaris Manchester United punya jasa besar dalam karier cemerlang Cristiano Ronaldo. Berkat jasa mereka, CR7 – julukan Ronaldo – masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia hingga kini meski sudah tidak lagi muda.

Terbaru, Cristiano Ronaldo baru saja mencetak dua gol dalam kemenangan besar 5-2 Al Nassr melawan Al Ittihad di lanjutan Liga Arab Saudi, Rabu, 27 Desember 2023. Kedua gol itu membuatnya kini memimpin daftar pemain dengan gol terbanyak di tahun 2023.

Cristiano Ronaldo yang hampir menginjak 39 tahun itu tercatat telah mencetak total 53 gol di tahun ini. Dirinya unggul dari Harry Kane dengan 52 gol, Kylian Mbappe 52 gol, serta Erling Haaland dengan 50 gol.

Cristiano Ronaldo pernah mengaku jika dirinya telah banyak belajar dari para legenda Manchester United. Kala itu, dirinya kerap kali memperhatikan para seniornya dan kemudian mengadaptasinya untuk menjadi keahlian yang cocok untuknya.

Untuk itu, berikut adalah 4 pemain legendaris Manchester United yang berjasa besar untuk karier Cristiano Ronaldo.

4. Ryan Giggs





Ryan Giggs telah mendedikasikan seluruh karier sepakbolanya untuk Manchester United. Saat Ronaldo merapat ke Old Trafford pada 2003, dirinya telah menjadi sosok yang diandalkan di skuad United. Tak ayal, penampilan konsisten dan gaya kepemimpinannya di atas lapangan menjadi salah satu contoh bagi CR7.