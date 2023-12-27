Penyebab Nathan Tjoe-A-On Batal Ambil Sumpah WNI Bareng Jay Idzes pada Kamis 28 Desember 2023

PEMAIN Swansea City, Nathan Tjoe-A-On, sejatinya akan menjalani pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) bersamaan dengan Jay Idzes pada Kamis (28/12/2023). Tapi sayangnya hanya Idzes saja yang akan ambil sumpah WNI pada esok hari.

Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Idzes dan Nathan sudah disetujui dalam sidang Paripurna DPR. Sehingga dua pemain ini sudah bisa segera diambil sumpah WNI.

Melalui surat yang beredar, terdapat nama Nathan dan Idzes yang akan mengambil sumpah WNI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Kamis (28/12) jam 08.00 WIB. Namun, hanya Izes saja yang besok akan diambil sumpah.

Lantas absennya Nathan pun menjadi tanda tanya. Mengapa dia tidak bisa ikut ambil sumpah WNI bersama Idzes pada esok hari. Ternyata, pemain berusia 22 tahun itu berhalangan hadir karena ada urusan dengan klubnya, Swansea.

“Sebenarnya bukan hanya Jay Idzes yang diundang untuk menjalani upacara sumpah WNI, namun juga Nathan Tjoe-A-On,” tulis artikel PSSI dalam situs resminya, Rabu (27/12/2023).

“Hanya saja, pemain Swansea City itu berhalangan hadir karena masih ada urusan dengan klubnya,” sambung pernyataan tersebut.