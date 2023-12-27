Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Nathan Tjoe-A-On Batal Ambil Sumpah WNI Bareng Jay Idzes pada Kamis 28 Desember 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:27 WIB
Penyebab Nathan Tjoe-A-On Batal Ambil Sumpah WNI Bareng Jay Idzes pada Kamis 28 Desember 2023
Nathan Tjoe-A-On Jay Idzes dikabarkan segera memperkuat Timnas Indoensia di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMAIN Swansea City, Nathan Tjoe-A-On, sejatinya akan menjalani pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) bersamaan dengan Jay Idzes pada Kamis (28/12/2023). Tapi sayangnya hanya Idzes saja yang akan ambil sumpah WNI pada esok hari.

Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Idzes dan Nathan sudah disetujui dalam sidang Paripurna DPR. Sehingga dua pemain ini sudah bisa segera diambil sumpah WNI.

Melalui surat yang beredar, terdapat nama Nathan dan Idzes yang akan mengambil sumpah WNI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Kamis (28/12) jam 08.00 WIB. Namun, hanya Izes saja yang besok akan diambil sumpah.

Lantas absennya Nathan pun menjadi tanda tanya. Mengapa dia tidak bisa ikut ambil sumpah WNI bersama Idzes pada esok hari. Ternyata, pemain berusia 22 tahun itu berhalangan hadir karena ada urusan dengan klubnya, Swansea.

“Sebenarnya bukan hanya Jay Idzes yang diundang untuk menjalani upacara sumpah WNI, namun juga Nathan Tjoe-A-On,” tulis artikel PSSI dalam situs resminya, Rabu (27/12/2023).

“Hanya saja, pemain Swansea City itu berhalangan hadir karena masih ada urusan dengan klubnya,” sambung pernyataan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175460/timnas_indonesia-QuBs_large.jpg
3 Pesan Penting Patrick Kluivert ke Ole Romeny Cs Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175458/timnas_indonesia-XvWY_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175433/presiden_prabowo_subianto_video_call_timnas_indonesia-W4Jm_large.jpg
Beri Dukungan dan Doa, Presiden Prabowo Subianto Video Call Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175419/beckham_putra_kenakan_nomor_punggung_7_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_pssi-nDoc_large.jpg
Daftar Nomor Punggung 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi: Beckham Putra 7, Ole Romeny 10!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1630127/saksikan-aksi-dari-timnas-terkuat-di-eropa-siap-beradu-di-eufa-european-qualifiers-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-dez.jpg
Saksikan Aksi Dari Timnas Terkuat Di Eropa Siap Beradu Di EUFA European Qualifiers LIVE dan Ekslusif Hanya Di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement