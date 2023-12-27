Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiba di Indonesia, Jay Idzes Antusias Jalani Pengambilan Sumpah WNI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:21 WIB
Tiba di Indonesia, Jay Idzes Antusias Jalani Pengambilan Sumpah WNI
Jay Idzes akan melakukan pengambilan sumpah WNI pada Kamis 28 Desember 2023 di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Foto: PSSI)
JAKARTA – Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Idzes, akan menjalani proses pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI), Kamis (28/12/2023) pagi WIB. Idzes mengatakan sangat antusias menyambut hari esok.

Pemain Veneza itu telah tiba di Indonesia pada hari ini, Rabu (27/12/2023) sore WIB. Setibanya di Tanah Air, Idzes mengaku sudah tidak sabar menyambut hari esok. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku lega karena proses naturalisasinya akan segera rampung.

“Saya sangat senang dan antusias menyambut hari esok,” kata Idzes saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dinukil dari situs resmi PSSI, Rabu (27/12/2023).

“Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua prosesnya. Ya, saya sangat tak sabar menunggu hari esok,” sambungnya.

Melalui surat yang beredar, jadwal pengambilan sumpah WNI nya akan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Kamis (28/12) jam 08.00 WIB. Idzes diwajibkan hadir mengenakan jas lengkap warna hitam, dasi merah, dan kopiah.

Proses naturalisasi Idzes sebenarnya telah disetujui dalam sidang Paripurna DPR bersamaan dengan Nathan Tjoe-A-On. Hanya saja, Nathan tidak akan diambil sumpah WNI esok hari seperti Idzes.

