Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Pernyataan Erick Thohir Jelang Timnas Indonesia Hadapi Timnas Vietnam di Piala Asia 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |00:01 WIB
Media Vietnam Soroti Pernyataan Erick Thohir Jelang Timnas Indonesia Hadapi Timnas Vietnam di Piala Asia 2023
Pernyataan Erick Thohir jelang Piala Asia 2023 disoroti media Vietnam (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, soroti pernyataan Erick Thohir jelang Timnas Indonesia hadapi Timnas Vietnam. Keduanya akan berada dalam grup yang sama di Piala Asia 2023.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada Januari-Februari 2024 mendatang. Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak.

Timnas Indonesia

PSSI memboyong tim asuhan Shin Tae-yong ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan selama beberapa pekan sebelum Piala Asia. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan melakoni tiga partai uji coba, yaitu dua laga kontra Libya dan satu laga kontra Iran.

Ketum PSSI, Erick Thohir, mengunggah video Timnas Indonesia berlatih di Turki pada akun Instagram-nya. Erick mengatakan bahwa Jepang, Vietnam, dan Irak tidak akan mudah dihadapi.

“Timnas Indonesia latihan di Turki agar bisa tampil maksimal saat Piala Asia nanti,” kata Erick dalam unggahannya pada 24 Desember 2023.

“Menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia, jelas tidak mudah. Untuk itu, kami ingin Timnas bisa fokus dalam persiapan agar bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Semangat Garuda!” tambah Erick dalam caption pada unggahannya.

Unggahan ini menjadi sorotan media Vietnam, The Thao 247. Secara khusus, media Vietnam tersebut menyoroti pernyataan Erick Thohir bahwa Vietnam bukanlah lawan yang mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629479/persiapan-timnas-indonesia-mepet-patrick-kluivert-tetap-pede-kami-siap-hadapi-tantangan-ehm.jpg
Persiapan Timnas Indonesia Mepet, Patrick Kluivert Tetap Pede: Kami Siap Hadapi Tantangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement