Media Vietnam Soroti Pernyataan Erick Thohir Jelang Timnas Indonesia Hadapi Timnas Vietnam di Piala Asia 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, soroti pernyataan Erick Thohir jelang Timnas Indonesia hadapi Timnas Vietnam. Keduanya akan berada dalam grup yang sama di Piala Asia 2023.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada Januari-Februari 2024 mendatang. Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak.

PSSI memboyong tim asuhan Shin Tae-yong ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan selama beberapa pekan sebelum Piala Asia. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan melakoni tiga partai uji coba, yaitu dua laga kontra Libya dan satu laga kontra Iran.

Ketum PSSI, Erick Thohir, mengunggah video Timnas Indonesia berlatih di Turki pada akun Instagram-nya. Erick mengatakan bahwa Jepang, Vietnam, dan Irak tidak akan mudah dihadapi.

“Timnas Indonesia latihan di Turki agar bisa tampil maksimal saat Piala Asia nanti,” kata Erick dalam unggahannya pada 24 Desember 2023.

“Menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia, jelas tidak mudah. Untuk itu, kami ingin Timnas bisa fokus dalam persiapan agar bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Semangat Garuda!” tambah Erick dalam caption pada unggahannya.

Unggahan ini menjadi sorotan media Vietnam, The Thao 247. Secara khusus, media Vietnam tersebut menyoroti pernyataan Erick Thohir bahwa Vietnam bukanlah lawan yang mudah.