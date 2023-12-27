Advertisement
LIGA INDONESIA

Jeda Liga 1 2023-2024, Rahmad Darmawan Minta Pemain Barito Putera Belajar Kontrol Emosi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:45 WIB
Jeda Liga 1 2023-2024, Rahmad Darmawan Minta Pemain Barito Putera Belajar Kontrol Emosi
Para pemain Barito Putera kala berlaga. (Foto: Barito Putera)
BANJARBARU – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, memberi PR kepada para pemainnya selama jeda Liga 1 2023-2024. Dia meminta para pemain Barito Putera untuk belajar mengontrol emosi agar tidak mudah terpancing dalam mengarungi laga-laga di Liga 1 2023-2024.

Sebagaimana diketahui, Liga 1 sementara waktu dijeda. Oleh dikarenakan, Timnas Indonesia ambil bagian pada Piala Asia 2023 yang membuat pemain perwakilan dari klub bisa fokus.

Barito Putera

Rahmad Darmawan mengatakan pemain untuk belajar mengontrol emosi di lapangan selama menikmati masa libur. Dia pun berharap setelah berkempil nantinya para pemain akan jauh lebih baik.

“Saya berharap ini bisa terus dipertahankan karena jujur ketika melakukan hal di luar kontrol di sepakbola (tindakan emosional), tidak akan membantu,” kata Rahmad, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (27/12/2023).

Mantan pelatih Persija itu mengatakan catatan itu berkaca pada dua laga terakhir yang dilalui Laskar Antasari -julukan Barito Putera. Saat melawan Madura United FC, pemain Barito lebih mudah terpancing emosinya ketika mendapat provokasi dari pemain lawan.

