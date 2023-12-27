Jeda Liga 1 2023-2024, Pelatih Fisik Persib Bandung Bicara soal Kebugaran Pemain

BANDUNG – Pelatih fisik Persib Bandung, Miro Petric, berbicara soal kebugaran para pemain Maung Bandung -julukan Persib Bandung- selama jeda Liga 1 2023-2024 yang sedang berlangsung saat ini. Dia mengaku optimistis para pemain Persib bisa tetap menjaga kondisi kebugarannya, meski sedang menikmati libur panjang.

Petric juga menyampaikan akan terus memantau David da Silva dan kolega selama libur panjang ini. Hal itu dilakukan agar kondisi fisik para pemain Persib bisa tetap bugar.

Sebagaimana diketahui, Liga 1 2023-2024 sedang diliburkan hingga 3 Februari 2024. Libur panjang ini bertepatan dengan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Sementara itu, skuad Pangeran Biru -julukan Persib- akan mulai berlatih bersama pada 10 Januari 2024. Petric selaku pelatih fisik Persib membebaskan pemainnya untuk menikmati masa liburan di jeda kompetisi ini.

Menurutnya, liburan sangat penting untuk pemulihan fisik dan mental pemain. Sebab, kompetisi sudah berjalan begitu panjang dan pemain bisa memanfaatkan beberapa hari di pekan pertama untuk menjalani istirahat dengan baik.

“Mereka akan beristirahat untuk mengembalikan kondisi fisik dan mentalnya,” kata Petric, dilansir dari situs resmi Persib, Rabu (27/12/2023).

“Setelah itu, para pemain masing-masing mendapatkan program individual selama sepuluh hari. Jadi, ketika mereka kembali di tanggal 10 Januari, saat kami menggelar sesi latihan bersama lagi, mereka sudah siap melanjutkan program latihan yang diberikan,” lanjutnya.