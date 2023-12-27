Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Bali United Tak Ada yang Dipanggil Timnas Indonesia, Stefano Cugurra Beri Respons

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |02:05 WIB
Pemain Bali United Tak Ada yang Dipanggil Timnas Indonesia, Stefano Cugurra Beri Respons
Stefano Cugurra tak permasalahkan keputusan Shin Tae-yong tak panggil pemain Bali United ke Timnas Indonesia (Foto: Bali United)
A
A
A

PEMAIN Bali United tak ada yang dipanggil Timnas Indonesia, Stefano Cugurra beri respons. Pelatih yang akrab disapa Teco tersebut mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – melakukan hal tersebut demi mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia

Namun sayangnya, tidak ada satupun pemain Bali United yang dipanggil untuk masuk dalam Skuad Garuda. Teco pun memberikan responnya terkait hal tersebut.

Mantan pelatih Persija Jakarta ini mengatakan kalau proses pemilihan pemain adalah hak dari Shin Tae-yong. Teco pun yakin pemain pilihan pelatih asal Korea Selatan ini adalah yang terbaik.

“Ini merupakan hasil pilihan dari pelatih Timnas Indonesia (Coach Shin Tae-yong). Pasti pilihan dia juga yang terbaik buat Timnas,” ungkap Teco, dikutip dari situs resmi Bali United, Sabtu (23/12/2023).

Kendati demikian, Teco menegaskan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pelatih asal Brasil ini tetap mendoakan yang terbaik bagi persiapan Timnas Indonesia hingga memulai perjuangan di ajang tersebut.

Halaman:
1 2
      
