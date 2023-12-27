Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Aston Villa Kalah dari Manchester United, Ini Kata Unai Emery

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:05 WIB
Aston Villa Kalah dari Manchester United, Ini Kata Unai Emery
Pelatih Aston Villa, Unai Emery (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Aston Villa dikalahkan Manchester United dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Aston Villa, Unai Emery mengatakan kekalahan timnya di laga tersebut adalah hal yang wajar.

Aston Villa kalah 2-3 kala bertamu ke di Old Trafford, Manchester, Inggris pada Rabu (27/12/2023) dini hari WIB. Sempat unggul lewat gol John McGinn (21’), dan Leander Dendoncker (26’), The Villas -julukan Aston Villa- harus puas pulang dengan tangan hampa.

Mereka kebobolan tiga gol lewat aksi Alejandro Garnacho (59’, 71’), dan Rasmus Hojlund (82’). Kekalahan ini membuat Aston Villa gagal menempel pemuncak klasemen sementara Liga Inggris, Liverpool.

Mereka kini terpaut tiga poin dari The Reds -julukan Liverpool, dan ketinggalan satu poin dari Arsenal yang belum bermain di pekan ini. Selepas pertandingan, Emery mengakui timnya bukan merupakan penantang gelar musim ini.

“Dua minggu lalu saya ditanya apakah kami adalah penantang gelar dan mengatakan tidak, dan saya juga berpikiran sama seperti saya sekarang,” tutur Emery dikutip dari BBC Internasional, Rabu (27/12/2023).

“Mengapa? Karena kami sedang bermain beberapa tim top yang menjadi pesaing lebih banyak dari kami. Tentu saja kami konsisten dan lebih baik dari banyak tim sejauh musim ini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
