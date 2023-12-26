Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fisik Para Pemain Timnas Indonesia Terus Digembleng Jelang Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |23:18 WIB
Fisik Para Pemain Timnas Indonesia Terus Digembleng Jelang Piala Asia 2023
Para pemain Timnas Indonesia digembleng latihan fisik jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

FISIK para pemain Timnas Indonesia terus digembleng jelang Piala Asia 2023. Pelatih fisik Shin Sang-gyu memberi update dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri jelang Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari-Februari 2024 mendatang. Mereka tergabung dalam Grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak.

Timnas Indonesia

Shin Sang-gyu mengatakan timnya saat ini memperkuat fisik dengan berlatih di pusat kebugaran (fitness center) Hotel Titanic Deluxe Golf Belek, Antalya, Turki, Selasa (26/12/2023. Latihan gym dibagi menjadi beberapa bagian yang berfokus untuk penguatan otot pemain.

"Salah satunya adalah memperkuat otot-otot kecil. Dalam waktu yang diberikan ini, kami memaksimalkannya, supaya dapat hasil yang sempurna," kata Shin Sang-gyu dilansir dari laman PSSI, Selasa (26/12/2023).

"Dalam waktu singkat ini, memang sulit juga untuk meningkatkan powernya langsung, tetapi memang otot-otot kecil yang dikembangkan, akan berdampak ke stamina pemain sekarang," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175194/ole_romeny-xZlb_large.jpg
Kisah Ole Romeny yang Jatuh Cinta dengan Indonesia, Ingin Jelajahi Tanah Air dari Jakarta hingga Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175184/timnas_indonesia-kyzD_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jalan Terjal Skuad Garuda Ubah Mimpi Jadi Realita Tampil di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175175/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-PVux_large.jpg
Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Akmal Marhali: Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175156/ole_romeny-i9oM_large.jpg
Patrick Kluivert Buka-bukaan Kondisi Ole Romeny Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Siap Tempur?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/51/1629531/alfamidi-family-day-fun-walk-2025-jalan-sehat-sambil-peduli-lingkungan-vln.jpg
Alfamidi Family Day Fun Walk 2025: Jalan Sehat Sambil Peduli Lingkungan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement