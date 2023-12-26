Fisik Para Pemain Timnas Indonesia Terus Digembleng Jelang Piala Asia 2023

FISIK para pemain Timnas Indonesia terus digembleng jelang Piala Asia 2023. Pelatih fisik Shin Sang-gyu memberi update dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri jelang Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari-Februari 2024 mendatang. Mereka tergabung dalam Grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak.

Shin Sang-gyu mengatakan timnya saat ini memperkuat fisik dengan berlatih di pusat kebugaran (fitness center) Hotel Titanic Deluxe Golf Belek, Antalya, Turki, Selasa (26/12/2023. Latihan gym dibagi menjadi beberapa bagian yang berfokus untuk penguatan otot pemain.

"Salah satunya adalah memperkuat otot-otot kecil. Dalam waktu yang diberikan ini, kami memaksimalkannya, supaya dapat hasil yang sempurna," kata Shin Sang-gyu dilansir dari laman PSSI, Selasa (26/12/2023).

"Dalam waktu singkat ini, memang sulit juga untuk meningkatkan powernya langsung, tetapi memang otot-otot kecil yang dikembangkan, akan berdampak ke stamina pemain sekarang," tambahnya.