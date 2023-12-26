Gara-Gara Masak Mie Instan di Turki, Pemain Timnas Indonesia Ini Jadi Bulan-bulanan Netizen!

GARA-Gara masak mie instan di Turki, pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman dan Marselino Ferdinan menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Dua pemain ini menyulut emosi di media sosial karena tingkah lakunya.

Di stories akun Instagram yang eksklusif, @marselinoferdinan10, Marselino Ferdinan membagikan momen ketika sang rekan di Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, memasak mie instan dengan kompor elektrik.

(Witan Sulaeman saat memasak mie instan yang direkam Marselino Ferdinan)

Ironisnya, hal itu dilakukan di kamar hotel yang mana tidak terpantau tim kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong. Unggahan Marselino Ferdinan itu kemudian dibahas ulang akun X @idn_abroad.

“Miris. Sedang TC tapi masih colong-colong makan mie instan di dalam kamar. Dan dengan bangganya diupload lagi ke ig exclusive-nya. Kalau di luar kamar oke tanggung jawab pelatih tapi kalau udah di dalam kamar jatuhnya personal. Apa enggak bisa nahan 2 bulan engga makan mie instan,” tulis akun tersebut.

Sejumlah akun sepakbola di media sosial juga membahas hal yang sama, salah satunya akun @medioclubID. Bahkan secara personal Marselino Ferdinan mengakui kesalahan yang telah dibuatnya.

“Marselino Ferdinan telah menghubungi kami dan meminta maaf sekaligus mengakui kesalahan atas apa yg dilakukan dalam video yg beredar. Untuk info tambahan, mie instan untuk setiap orang (bahkan atlet) dasarnya tidak masalah ASAL konsumsi yang tidak berlebih,” tulis akun @medioclubID.

Hanya saja, netizen di media sosial sudah kadung kecewa. Mereka menyindir habis-habisan Marselino Ferdinan dan Witan Sulaeman yang seharusnya menjaga pola makan jelang memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.