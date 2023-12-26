Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zainudin Amali Ungkap Kemungkinan Timnas Indonesia U-23 Laksanakan TC di Turki

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |21:38 WIB
Zainudin Amali Ungkap Kemungkinan Timnas Indonesia U-23 Laksanakan TC di Turki
Zainudin Amali kunjungi TC Timnas Indonesia senior di Turki (Foto: PSSI)
A
A
A

WAKIL Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, buka kemungkinan Timnas Indonesia U-23 laksanakan pemusatan latihan (TC) di Turki, seperti yang tengah dilakukan tim senior pada saat ini. Pemusatan latihan ini dilaksanakan menjelang Piala Asia U-23 2024.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnnas Indonesia U-23 – lolos ke Piala Asia U-23 2024 yang akan diadakan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Mereka tergabung dalam Grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania.

Timnas Indonesia U-23

Zainudin Amali mengatakan saat ini memang membebaskan tim pelatih mencari negara tujuan untuk lokasi TC. Sebab, tim pelatih yang mengetahui kebutuhan Timnas Indonesia U-23.

"Tentu kami dari PSSI, terutama Lak Erick Thohir, menyerahkan kepada keinginan pelatih karena pelatih yang paling tahu cocoknya di mana, momen apa, laga apa, kami dari federasi yang bisa kami lakukan adalah memfasilitasi, memberi dukungan, atas permintaan pelatih kepala," kata Zainudin Amali dalam keterangan MNC Portal Indonesia peroleh, Senin (25/12/2023).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan jika Timnas Indonesia U-23 ingin TC di Turki, tentunya menyambut baik. Itulah dukungan yang pihaknya bisa berikan demi kebaikan timnas.

Halaman:
1 2
      
