HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Martunis, Remaja Korban Selamat Tsunami Aceh Jadi Pemain Muslim Satu-satunya yang Pernah Bermain di Sporting Lisbon

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |22:00 WIB
Martunis Ronaldo pernah bermain bersama Sporting Lisbon. (Foto: Instagram/martunis_ronaldo)
A
A
A

KISAH haru Martunis, remaja korban selamat dari tsunami Aceh yang jadi pemain muslim satu-satunya yang pernah bermain di Sporting Lisbon akan diulas okezone pada artikel ini. Pecinta sepakbola Tanah Air tentu tidak asing dengan nama Martunis.

Pria asal Aceh ini merupakan anak yang selamat dari bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Namun, banyak orang yang juga mengenalnya karena Cristiano Ronaldo.

Kala itu, Martunis yang masih berusia 8 tahun ikut terseret oleh gelombang tsunami yang menelan lebih dari 230 ribu jiwa itu. Dirinya kemudian terombang-ambing di lautan selama 19 hari dengan hanya memakan mie instan kering serta air mineral yang terapung di sekitarnya.

Setelah lama terombang-ambing di lautan, Martunis akhirnya ditemukan oleh regu penyelamat pada Januari 2005. Saat diselamatkan, Martunis masih menggunakan jersey Timnas Portugal dengan nomor punggung 10 bertuliskan nama Rui Costa.

Hal ini rupanya menarik perhatian pecinta sepakbola di dunia. Bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo pada saat itu bahkan tergugah untuk datang langsung ke Indonesia untuk menemui bocah yang menggunakan replika jersey Timnas Portugal.

Martunis Ronaldo

Ronaldo kemudian menolong Martunis dengan membangun kembali rumahnya. Tidak hanya itu, pemain yang kini berseragam Al Nassr itu juga mengangkat Martunis sebagai anak angkatnya.

Sebagai seorang ayah angkat, Cristiano Ronaldo berusaha untuk mewujudkan mimpi sang anak. Salah satunya adalah dengan membuatnya menjadi seorang pesepakbola internasional.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
