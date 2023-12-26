Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Terbesar Shin Tae-yong Pilih Timnas Indonesia Gelar TC di Turki Jelang Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |15:24 WIB
Alasan Terbesar Shin Tae-yong Pilih Timnas Indonesia Gelar TC di Turki Jelang Piala Asia 2023
Timnas Indonesia jalani TC di Turki jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN terbesar Shin Tae-yong pilih Timnas Indonesia gelar pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, sejak 20 Desember 2023 lalu Timnas Indonesia sudah menjalani TC di Antalya, Turki.

Rencananya tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berlatih di Turki sampai 6 Januari 2024 dan akan menggelar dua laga uji coba melawan Libya. Setelahnya Garuda akan terbang ke Qatar yang merupakan lokasi Piala Asia 2023 berlangsung.

Kendati demikian, Timnas Indonesia masih akan menjalani laga uji coba pada 9 Januari 2024 dengan melawan Iran. Barulah setelah itu skuad Garuda akan beraksi di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Segala hal jelas telah dipersiapkan Shin Tae-yong sebaik mungkin untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Termasuk di antaranya pemilihan Turki sebagai lokasi para penggawa Timnas Indonesia berlatih.

Tentu Shin Tae-yong tidak tanpa alasan memilih Turki. Sebab ada berbagai faktor yang membuat pelatih asal Korea Selatan itu memilih Turki sebagai lokasi TC Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong

Alasan pertama karena lokasi TC Timnas Indonesia yang berada di Huseyin Aygun Football Center, Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki memiliki fasilitas yang lengkap. Baik itu, lapangan, penginapan, makanan, hingga jauh dari perkotaan agar para pemain bisa fokus latihan.

Wakil Ketua (Waketum) PSSI, Zainudin Amali pun memuji keputusan Shin Tae-yong dalam memilih lokasi TC tersebut. Ia pun tertarik timnas kelompok umur yang lain untuk berlatih juga di Turki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175074/jay_idzes_temani_patrick_kluivert_di_sesi_konferensi_pers_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_irak_iraqifootballgallery-LH98_large.jpg
Jay Idzes Temani Patrick Kluivert di Sesi Konferensi Pers Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175057/jadwal_dan_link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-HsKu_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175053/timnas_indonesia_terima_nasib_laga_melawan_arab_saudi_dipimpin_ahmad_al_ali_pssi-XF7I_large.jpg
Respons PSSI Setelah AFC Tolak Protes soal Wasit Kuwait Ahmad Al Ali yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175022/patrick_kluivert_akan_mencoret_6_pemain_jelang_lawan_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_pssi-Iuh2_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Jordi Amat hingga 5 Pemain Lain Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629417/bangga-rizki-juniansyah-raih-dua-medali-emas-di-kejuaraan-dunia-angkat-besi-2025-uyz.webp
Bangga, Rizki Juniansyah Raih Dua Medali Emas di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement