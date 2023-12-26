Alasan Terbesar Shin Tae-yong Pilih Timnas Indonesia Gelar TC di Turki Jelang Piala Asia 2023

ALASAN terbesar Shin Tae-yong pilih Timnas Indonesia gelar pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, sejak 20 Desember 2023 lalu Timnas Indonesia sudah menjalani TC di Antalya, Turki.

Rencananya tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berlatih di Turki sampai 6 Januari 2024 dan akan menggelar dua laga uji coba melawan Libya. Setelahnya Garuda akan terbang ke Qatar yang merupakan lokasi Piala Asia 2023 berlangsung.

Kendati demikian, Timnas Indonesia masih akan menjalani laga uji coba pada 9 Januari 2024 dengan melawan Iran. Barulah setelah itu skuad Garuda akan beraksi di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Segala hal jelas telah dipersiapkan Shin Tae-yong sebaik mungkin untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Termasuk di antaranya pemilihan Turki sebagai lokasi para penggawa Timnas Indonesia berlatih.

Tentu Shin Tae-yong tidak tanpa alasan memilih Turki. Sebab ada berbagai faktor yang membuat pelatih asal Korea Selatan itu memilih Turki sebagai lokasi TC Timnas Indonesia.

Alasan pertama karena lokasi TC Timnas Indonesia yang berada di Huseyin Aygun Football Center, Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki memiliki fasilitas yang lengkap. Baik itu, lapangan, penginapan, makanan, hingga jauh dari perkotaan agar para pemain bisa fokus latihan.

Wakil Ketua (Waketum) PSSI, Zainudin Amali pun memuji keputusan Shin Tae-yong dalam memilih lokasi TC tersebut. Ia pun tertarik timnas kelompok umur yang lain untuk berlatih juga di Turki.