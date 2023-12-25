Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kunjungi TC Timnas Indonesia di Turki, Zainudin Amali Puji Shin Tae-yong

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |21:33 WIB
Kunjungi TC Timnas Indonesia di Turki, Zainudin Amali Puji Shin Tae-yong
Waketum PSSI Zainudin Amali bersama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

KUNJUNGI pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki, Zainudin Amali puji Shin Tae-yong. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, berada di sana berdasarkan permintaan sang Ketum Erick Thohir.

Amali terkesan dengan lokasi TC di Antalya, Turki. Menurutnya, lokasi yang dipilih oleh Shin Tae-yong cukup tepat.

Timnas Indonesia

"Salah satu alasan saya ditugaskan Ketum PSSI ke Antalya ini adalah melihat secara langsung tempat TC ini. Karena kan tidak semua seperti apa training camp di sini. Maka saya ditugaskan untuk mengecek langsung apakah pilihan yang tepat," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (25/12/2023).

"Dan ternyata ketika pertama datang saya terkesan. Ternyata ini tempat untuk training camp bahkan untuk timnas negara-negara lain juga di sini. Jadi saya merasa bahwa pilihan Shin Tae-yong milih TC di Antalya cukup tepat. Saya kira ini sangat cocok dan baik," lanjutnya.

Amali juga mengatakn kondisi udara di Turki juga cocok dan stabil. Pemain pun dinilai bisa mudah beradaptasi dengan suhu di negara tersebut.

Adapun lokasi TC Timnas Indonesia itu berada di Huseyin Aygun Football Center, Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki. Training camp tersebut jauh dari perkotaan sehingga diyakini akan membuat pemain lebih fokus berlatih.

Selain lokasi latihan, Amali juga memuji fasilitas penginapan pemain. Dia melihat semua makanan sudah memenuhi unsur gizi para pemain.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu pun membuka peluang kepada pelatih Timnas Indonesia kelompok umur lainnya jika tertarik berlatih di lokasi tersebut. Amali mengatakan pihaknya siap memfasilitasi semua kebutuhan pelatih.

Halaman:
1 2
      
