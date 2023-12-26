Justin Hubner Pamer Outfit Natal Sebelum Gabung TC Timnas Indonesia di Turki

PEMAIN Keturunan Indonesia, Justin Hubner, pamer outfit Natal sebelum gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Dia tampak mengenakan kaos putih polos dengan celana gelap Louis Vuitton bercorak.

Sepatunya memiliki warna senada dengan tampilan atasnya. Penampilannya semakin 'kece' dilengkapi dengan gelang besi dan kacamata hitam.

Potret tersebut diunggah lewat postingan Instagram pribadinya, @justinhubner5, Senin (25/12/2023). Dia menyematkan caption singkat dengan ikon pohon natal dan lambang hati.

Postingannya tersebut pun disukai hingga 18 ribuan akun hingga berita ini diturunkan. Para warganet Indonesia pun turut menanyakan kapan Justin bergabung ke TC Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Justin merupakan salah satu pemain yang ikut dipanggil Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Dia diproyeksikan membela Tim Merah Putih di Piala Asia 2023.

Mengingat statusnya saat ini sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah disumpah belum lama ini. Kehadiran Justin sendiri sudah lama dinantikan banyak penggemar Tanah Air.