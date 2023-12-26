Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Pamer Outfit Natal Sebelum Gabung TC Timnas Indonesia di Turki

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |05:42 WIB
Justin Hubner Pamer Outfit Natal Sebelum Gabung TC Timnas Indonesia di Turki
Penggawa Timnas Indonesia, Justin Hubner (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Keturunan Indonesia, Justin Hubner, pamer outfit Natal sebelum gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Dia tampak mengenakan kaos putih polos dengan celana gelap Louis Vuitton bercorak.

Sepatunya memiliki warna senada dengan tampilan atasnya. Penampilannya semakin 'kece' dilengkapi dengan gelang besi dan kacamata hitam.

 

Potret tersebut diunggah lewat postingan Instagram pribadinya, @justinhubner5, Senin (25/12/2023). Dia menyematkan caption singkat dengan ikon pohon natal dan lambang hati.

Postingannya tersebut pun disukai hingga 18 ribuan akun hingga berita ini diturunkan. Para warganet Indonesia pun turut menanyakan kapan Justin bergabung ke TC Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Justin merupakan salah satu pemain yang ikut dipanggil Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Dia diproyeksikan membela Tim Merah Putih di Piala Asia 2023.

Mengingat statusnya saat ini sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah disumpah belum lama ini. Kehadiran Justin sendiri sudah lama dinantikan banyak penggemar Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174904/ole_romeny-Tsx6_large.jpg
Kisah Unik Ole Romeny, Dekat dengan Bomber Liverpool Hugo Ekitike Gara-Gara Gaya Berpakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174901/2_skenario_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_afc-VknU_large.jpg
2 Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174896/timnas_indonesia-dt5z_large.jpg
Pengamat Malaysia Ikut Kritik Pedas AFC soal Lokasi Laga Timnas Indonesia: Harus Semua di Timur Tengah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174866/timnas_indonesia-rYTA_large.jpg
Gaji 4 Kiper Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Tembus Rp7,4 Miliar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/louis_buffon.jpg
Putra Gianluigi Buffon Debut di Serie A, Beda 30 Tahun dengan Sang Ayah!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement