Libur Panjang, Divaldo Alves Siapkan Program Latihan Individu untuk Penggawa Persita Tangerang

TANGERANG – Pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, menilai jeda kompetisi yang terlalu panjang di Liga 1 2023/2024 kurang positif bagi tim yang sedang berada dalam ritme permainan yang apik. Oleh karena itu, untuk membantu para pemainnya menjaga berat badan dan fisik mereka, dia menyiapkan latihan individu bagi mereka selama masa libur.

Sebagaimana diketahui, Liga 1 2023/2024 bakal rehat selama hampir satu setengah bulan sejak akhir Desember ini hingga Februari 2024 mendatang. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung persiapan Timnas Indonesia menjelang mentas di Piala Asia 2023 pada Januari tahun depan.

Para pemain Persita pun memperoleh jatah libur akhir tahun selama dua pekan untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Pada awal Januari nanti, barulah mereka kembali ke klub dan mempersiapkan diri untuk menjalani laga lanjutan Liga 1 musim ini.

Akan tetapi, Divaldo Alves mengaku sebenarnya dirinya kurang setuju dengan jeda libur kompetisi yang terlalu panjang seperti yang terjadi saat ini. Sebab, hal itu bakal mengganggu tim-tim yang sedang dalam ritme permainan yang apik, termasuk Pendekar Cisadane -julukan Persita- yang tengah berjuang mendapatkan hasil positif di setiap pertandingan.

"Libur terlalu panjang untuk sebuah liga saya pikir itu kurang positif. Tapi semua harus mengerti karena ada kompetisi internasional yang diikuti oleh Timnas Indonesia,” kata Divaldo dikutip dari laman resmi Persita, Senin (25/12/2023).

"Karena jeda dengan waktu panjang seperti ini sulit untuk sebuah tim, karena ada beberapa tim yang tengah menjalani ritme bermain yang lebih kompetitif seperti kita akan sulit karena musim berhenti," imbuhnya.