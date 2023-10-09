Divaldo Alves Minta Persita Tangerang Lakukan Hal Ini Usai Kena Comeback Kontra Persik Kediri

DIVALDO Alves minta Persita Tangerang lakukan hal ini usai kena comeback kontra Persik Kediri. Sang pelatih meminta agar Pendekar Cisadane – julukan Persita – bisa lebih fokus pada menit-menit akhir pertandingan dalam laga-laga berikutnya.

Persita Tangerang nampaknya akan mengamankan kemenangan usai unggul 2-0 di awal babak pertama. Namun demikian, laga di Indomilk Arena, Minggu (8/10/2023) malam WIB berakhir tanpa pemenang dengan skor 2-2.

"Saya kira kami memulai laga bagus dengan dua gol awal, tetapi setelah mencetak gol kedua sempat hilang konsentrasi sedikit. Babak kedua saya coba tahan mereka sebentar saja terus masuk beberapa pemain menggantikan yang capek," ungkap Alves seusai laga, Minggu (8/10/2023).

"Akan tetapi, setelah itu beberapa kali hilang fokus lagi. Tim kami sampai menit terakhir tetap bertarung dengan baik, tujuan hari ini tentu mencari kemenangan, tetapi hasil ini yang terjadi hari ini," lanjutnya.

Persita unggul lebih dulu melalui gol-gol Ezequiel Vidal (11’) dan Ramiro Fergonzi (22’). Namun, Persik mengejar ketertinggalan melalui Flavio Antonio da Silva (29').