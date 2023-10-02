Divaldo Alves Kecewa Berat Persita Tangerang Dibantai Persib Bandung 0-5

DIVALDO Alves kecewa berat Persita Tangerang dibantai Persib Bandung dengan skor 0-5. Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa Pendekar Cisadane – julukan Persita – tidak meraih hasil yang sesuai dengan harapannya.

Sebelum pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (1/10/2023), Divaldo Alves menaruh kepercayaan bahwa Persita bisa menyulitkan Persib Bandung. Namun, Maung Bandung – julukan Persib – malah memberikan mimpi buruk dalam bentuk kekalahan telak 0-5.

"Kita tahu, kita ada beberapa kali kita naik, ada peluang, hasil terakhir ini tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di pertandingan," ungkap Divaldo Alves usai pertandingan.

Dia juga mengaku sudah mengetahui gaya permainan Persib Bandung di 10 menit awal babak pertama. Bahkan dia berencana untuk melakukan high pressure.

Namun, Persita justru harus kebobolan di menit ke-9 melalui David da Silva. Lalu kembali kebobolan di menit ke-44 melalui Edo Febriansah.

"Babak kedua saya coba tim untuk lebih menyerang karena kita harus cari poin. Tapi itu yang terjadi, kita hilang fokus beberapa menit," katanya.

Alhasil, Persita kembali kebobolan tiga gol di babak kedua. David da Silva menciptakan hattrick setelah dua gol tambahan di menit ke-48 dan ke-51. Sementara satu gol lainnya diciptakan Frets Butuan di menit ke-93 sehingga laga berakhir dengan skor 0-5.