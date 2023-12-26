Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bicara Persiapan Hadapi Bali United, Pelatih Persik Kediri: Biarkan Pemain Liburan Dulu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |01:02 WIB
Bicara Persiapan Hadapi Bali United, Pelatih Persik Kediri: Biarkan Pemain Liburan Dulu
Para Pemain Persik Kediri di Sesi Latihan Bersama (Foto: PT LIB)
A
A
A

KEDIRI - Persik Kediri akan menikmati lebih dahulu jeda Liga 1 2023-2024 sebelum menatap laga-laga selanjutnya. Setelah itu, tim tersebut akan kembali berlatih pada 5 Januari 2024.

Laga terdekat, Skuad Macan Putih -julukan Persik akan melawan Bali United. Laga itu akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada 5 Februari 2024.

Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengatakan saat ini tidak mau mengganggu waktu berlibur para pemainnya. Dia nilai ini saat yang tepat untuk mereka melakukan berbagai aktivitas di luar lapangan.

“Pemain biar menikmati liburan dulu," kata Marcelo dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (25/12/2023).

Pelatih asal Brasil itu mengatakan setelah tim kembali berlatih dengan berbagai program. Tentunya hal itu agar Persik siap menghadapi Serdadu Tridatu -julukan Bali United-

"Setelah itu, kami fokus lagi. Persik menghadapi tim kuat Bali United,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
