Gianluigi Donnarumma Bersaksi Luis Enrique Adalah Pelatih Hebat: Dia Bikin PSG Puncaki Klasemen Liga Prancis 2023-2024

GIANLUIGI Donnarumma berani bersaksi bahwa Luis Enrique adalah pelatih yang hebat. Sebab, Enrique berhasil membawa Paris Saint-Germain (PSG) puncaki klasemen Liga Prancis 2023-2024.

Les Parisiens – julukan PSG – kukuh di puncak klasemen dengan torehan 40 poin. Mereka hanya sekali kalah selagi memenangkan 12 dari 17 laga di Liga Prancis 2023-2024.

Donnarumma mengatakan sangat beruntung PSG dilatih Luis Enrique saat ini. Oleh dikarenakan, dia nilai pelatih itu cukup berkualitas yang memberikan dampak besar untuk timnya.

"Luis Enrique? Dia pelatih yang hebat, dia membuat timnya bermain bagus," kata Donnarumma dilansir dari Tuttomercato, Senin (25/12/2023).

Mantan pemain AC Milan tersebut mengatakan pelatih itu mampu membangun kedekatan dengan para pemain. Jadi, para pemain pun memahami apa yang Luis Enrique mau dalam setiap laga.