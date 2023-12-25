Sulit Dapat Tempat di Manchester United, Raphael Varane Masuk Radar Bayern Munich

MANCHESTER – Bek Manchester United, Raphael Varane, dikabarkan masuk radar Bayern Munich. Sebab, dia kesulitan mendapat tempat di Man United.

Varane diisukan akan merapat ke Allianz Arena pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Dia baru bermain sebanyak 12 kali dari semua kompetisi bersama Setan Merah -julukan Manchester United- pada musim ini.

Bahkan, dalam beberapa pertandingannya, Varane harus bermain dari bangku cadangan. Pemain berusia 30 tahun itu disinyalir sudah bukan merupakan pilihan utama pelatih Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu mengakui lebih memprioritaskan Harry Maguire atau Jonny Evans karena alasan taktis.

“Seperti yang saya katakan, ini adalah alasan taktis mengapa saya memilih kemitraan ini. Saya pikir Harry (Maguire) dan Jonny (Evans) melakukannya dengan baik,” kata Ten Hag, dikutip dari ESPN.

"Tahun lalu Harry tidak banyak bermain, jadi saya sangat senang dengan penampilan Rapha. Saya selalu senang dengan penampilannya. Namun saat ini, Harry bermain sangat baik dan ada persaingan internal,” tambahnya.