Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sulit Dapat Tempat di Manchester United, Raphael Varane Masuk Radar Bayern Munich

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |03:16 WIB
Sulit Dapat Tempat di Manchester United, Raphael Varane Masuk Radar Bayern Munich
Raphael Varane kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Bek Manchester United, Raphael Varane, dikabarkan masuk radar Bayern Munich. Sebab, dia kesulitan mendapat tempat di Man United.

Varane diisukan akan merapat ke Allianz Arena pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Dia baru bermain sebanyak 12 kali dari semua kompetisi bersama Setan Merah -julukan Manchester United- pada musim ini.

Raphael Varane

Bahkan, dalam beberapa pertandingannya, Varane harus bermain dari bangku cadangan. Pemain berusia 30 tahun itu disinyalir sudah bukan merupakan pilihan utama pelatih Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu mengakui lebih memprioritaskan Harry Maguire atau Jonny Evans karena alasan taktis.

“Seperti yang saya katakan, ini adalah alasan taktis mengapa saya memilih kemitraan ini. Saya pikir Harry (Maguire) dan Jonny (Evans) melakukannya dengan baik,” kata Ten Hag, dikutip dari ESPN.

"Tahun lalu Harry tidak banyak bermain, jadi saya sangat senang dengan penampilan Rapha. Saya selalu senang dengan penampilannya. Namun saat ini, Harry bermain sangat baik dan ada persaingan internal,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663371/hilmi-gimnastiar-pemain-liga-4-yang-lepaskan-tendangan-kungfu-terancam-sanksi-sepak-bola-seumur-hidup-zwb.webp
Hilmi Gimnastiar Pemain Liga 4 yang Lepaskan Tendangan Kungfu Terancam Sanksi Sepak Bola Seumur Hidup
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/07/piala_asia_u_23_2026.jpg
Jadwal Piala Asia U-23 2026 Hari Ini: Jepang Vs Suriah, Uzbekistan Lawan Lebanon
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement