Persija Jakarta Terseok-seok di Liga 1 2023-2024, Riko Simanjuntak Masih Punya Misi Ambisius

PERSIJA Jakarta terseok-seok di Liga 1 2023-2024, Riko Simanjuntak masih punya misi ambisius. Riko bertekad untuk membawa timnya ke Piala AFC musim depan dan menjadi juara, namun Macan Kemayoran – julukan Persija – perlu masuk Championship Series Liga 1 2023-2024 terlebih dulu sebelum itu.

Tim asuhan Thomas Doll terjerembab di peringkat kesembilan Liga 1 2023-2024 dengan hanya 32 poin. Mereka hanya mampu menang tujuh kali dari 23 kali bertanding sejauh ini karena terlalu sering imbang, yaitu hingga 11 kali.

Kans Persija untuk lolos ke Championship Series memang belum tertutup karena kompetisi baru pekan ke-23. Tim yang berhak melaju ke babak itu adalah yang duduk empat besar klasemen Liga 1.

Riko mengatakan akan memperjuangkan timnya dapat tampil pada Piala AFC musim depan. Jadi, tim asal Jakarta itu tidak boleh hilang poin dari laga ke laga lagi

"Lolos AFC dan bisa juara. Karena saya yakin tim sebesar Persija layak menjuarai AFC," kata Riko dilansir dari laman Persija, Senin (25/12/2023).