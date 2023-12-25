Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Terseok-seok di Liga 1 2023-2024, Riko Simanjuntak Masih Punya Misi Ambisius

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:03 WIB
Persija Jakarta Terseok-seok di Liga 1 2023-2024, Riko Simanjuntak Masih Punya Misi Ambisius
Riko Simanjuntak bertekad bawa Persija Jakarta ke Piala AFC (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta terseok-seok di Liga 1 2023-2024, Riko Simanjuntak masih punya misi ambisius. Riko bertekad untuk membawa timnya ke Piala AFC musim depan dan menjadi juara, namun Macan Kemayoran – julukan Persija – perlu masuk Championship Series Liga 1 2023-2024 terlebih dulu sebelum itu.

Tim asuhan Thomas Doll terjerembab di peringkat kesembilan Liga 1 2023-2024 dengan hanya 32 poin. Mereka hanya mampu menang tujuh kali dari 23 kali bertanding sejauh ini karena terlalu sering imbang, yaitu hingga 11 kali.

Persija Jakarta

Kans Persija untuk lolos ke Championship Series memang belum tertutup karena kompetisi baru pekan ke-23. Tim yang berhak melaju ke babak itu adalah yang duduk empat besar klasemen Liga 1.

Riko mengatakan akan memperjuangkan timnya dapat tampil pada Piala AFC musim depan. Jadi, tim asal Jakarta itu tidak boleh hilang poin dari laga ke laga lagi

"Lolos AFC dan bisa juara. Karena saya yakin tim sebesar Persija layak menjuarai AFC," kata Riko dilansir dari laman Persija, Senin (25/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Cuaca Jeddah Diprediksi Bersahabat saat Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement