HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selama TC di Qatar, Indra Sjafri Bakal Saring Pemain Timnas Indonesia U-20

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:27 WIB
Selama TC di Qatar, Indra Sjafri Bakal Saring Pemain Timnas Indonesia U-20
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Doha, Qatar untuk menyambut padatnya jadwal di 2024. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri pun akan memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan profil pemain karena akan ada penyaringan di skuadnya tersebut.

Ya, selama TC itu Indra bakal mengevaluasi para pemain muda yang berada di skuad Timnas Indonesia U-20. Dia juga akan menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam proses seleksinya nanti.

"Nanti selama satu minggu ke depan kami akan fokus mengambil profil dari para pemain. Kami melakukan beberapa item test dengan pemain di Qatar ini," ucap Indra dalam rilis resmi PSSI, Minggu (24/12/2023).

"Untuk materi pemain pemusatan latihan tahap awal ini bersumber dari pemain-pemain timnas U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan Asprov. Kita berharap kepada pemain menggunakan kesempatan ini dengan baik selama di Qatar. Kita tentu evaluasi serta akan ada sistem promosi dan degradasi untuk pemain," lanjutnya.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-20 (PSSI)

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-20 saat ini telah menggelar latihan perdana di Qatar pada Sabtu 23 Desember 2023. Nantinya TC tersebut akan berlangsung selama kurang lebih sepekan ke depan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
