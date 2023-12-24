Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Gelar Latihan Perdana di Qatar, Indra Sjafri Bilang Begini

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:18 WIB
Timnas Indonesia U-20 Gelar Latihan Perdana di Qatar, Indra Sjafri Bilang Begini
TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri, memimpin latihan perdana skuad Garuda Nusantara di Doha, Qatar pada Sabtu 23 Desember 2023. Sesi itu merupakan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 untuk menyambut banyaknya turnamen di 2024.

Indra Sjafri pun TC itu nantinya akan berjalan selama kurang lebih sepekan kedepan. Ada sebanyak 26 pemain turut ikut dalam TC Timnas Indonesia U-20 tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini kami memulai persiapan Tim Nasional U-20. Kami akan memulai persiapan selama sepekan di sini," ucap Indra Sjafri dalam rilis resmi PSSI, Minggu (24/12/2023).

Latihan perdana berjalan dengan lancar dan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Para pemain dikabarkan menikmati latihan dengan baik didukung dengan cuaca yang nyaman. Suhu udara di Doha sendiri berkisar antara 16-19 derajat celcius.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-20 (PSSI)

Menurut Indra cuaca tersebut tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Suhu udara tersebut juga dinilai bagus untuk menggelar latihan.

Halaman:
1 2
      
