HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023, Live di TV Mana?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |07:03 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Iran Jelang Piala Asia 2023, Live di TV Mana?
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Iran jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
BERIKUT jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Iran jelang Piala Asia 2023. Laga uji coba tersebut rencananya dimainkan pada Selasa 9 Januari 2024 di Doha, Qatar.

Timnas Indonesia saat ini sedang melakoni pemusatan latihan (TC) di Turki. TC dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 di negara tersebut.

Timnas Indonesia berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

Sebanyak 28 pemain dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong untuk TC di Turki. Nantinya, jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 orang saja, dengan tiga di antaranya adalah penjaga gawang.

Tak hanya TC, Timnas Indonesia juga dijadwalkan menggelar tiga laga uji coba selama masa persiapan. Dua laga dimainkan di Antalya, Turki, pada 2 dan 5 Januari 2024 untuk menghadapi Timnas Libya.

Yang menarik, Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu kekuatan besar di Asia, yakni Timnas Iran! Laga uji coba itu dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 9 Januari 2024 atau hanya sepekan jelang laga perdana di Piala Asia 2023 bagi kedua kesebelasan.

Tentunya laga ini sangat dinanti oleh pencinta sepakbola. Namun, belum ada stasiun televisi yang mengonfirmasi akan menayangkan laga seru antara Timnas Indonesia vs Timnas Iran ini.

