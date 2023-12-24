Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Oktafianus Fernando, Konsultasi dengan Marselino Ferdinan untuk Pilih Nomor Punggung 27 di Persebaya Surabaya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |05:49 WIB
Kisah Oktafianus Fernando, Konsultasi dengan Marselino Ferdinan untuk Pilih Nomor Punggung 27 di Persebaya Surabaya
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Oktafianus Fernando yang konsultasi dengan Marselino Ferdinan untuk pilih nomor punggung 27 di Persebaya Surabaya menarik diulas. Sebab, saudara Marselino Ferdinan, Oktafianus Fernando, itu telah kembali direkrut Persebaya Surabaya pada Senin 27 November 2023.

Ofan -sapaan akrab Oktafianus- memilih nomor punggung 27. Angka tersebut terakhir kali dipakai pada 2018 oleh Fandi Eko Utomo.

Oktafianus Fernando

Ofan pun membeberkan alasannya memilih angka tersebut. Dia mengaku telah berbicara dengan Marselino sebelum menentukan keputusannya tersebut.

Marselino pun menyetujui pilihan kakaknya tersebut. Alasannya angka tersebut juga sama dengan yang dipakai Marselino.

Sebagaimana diketahui, pemain berlabel Timnas Indonesia itu saat ini tengah berkarier di luar negeri bersama klub Belgia, KMSK Deinze. Marselino mengenakan nomor punggung 27 di klub kasta kedua Liga Belgia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663243/diperkuat-megawati-hangestri-jakarta-pertamina-enduro-bidik-gelar-proliga-2026-bft.webp
Diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta Pertamina Enduro Bidik Gelar Proliga 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/22/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Dipecat Man United, Kantongi Pesangon Rp216 Miliar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement