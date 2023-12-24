Kisah Oktafianus Fernando, Konsultasi dengan Marselino Ferdinan untuk Pilih Nomor Punggung 27 di Persebaya Surabaya

KISAH Oktafianus Fernando yang konsultasi dengan Marselino Ferdinan untuk pilih nomor punggung 27 di Persebaya Surabaya menarik diulas. Sebab, saudara Marselino Ferdinan, Oktafianus Fernando, itu telah kembali direkrut Persebaya Surabaya pada Senin 27 November 2023.

Ofan -sapaan akrab Oktafianus- memilih nomor punggung 27. Angka tersebut terakhir kali dipakai pada 2018 oleh Fandi Eko Utomo.

Ofan pun membeberkan alasannya memilih angka tersebut. Dia mengaku telah berbicara dengan Marselino sebelum menentukan keputusannya tersebut.

Marselino pun menyetujui pilihan kakaknya tersebut. Alasannya angka tersebut juga sama dengan yang dipakai Marselino.

Sebagaimana diketahui, pemain berlabel Timnas Indonesia itu saat ini tengah berkarier di luar negeri bersama klub Belgia, KMSK Deinze. Marselino mengenakan nomor punggung 27 di klub kasta kedua Liga Belgia itu.