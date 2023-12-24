Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Disikat West Ham United 0-2, Erik ten Hag Klaim Iblis Merah Kendalikan Permainan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:03 WIB
Manchester United Disikat West Ham United 0-2, Erik ten Hag Klaim Iblis Merah Kendalikan Permainan
Erik ten Hag memerhatikan jalannya laga antara West Ham United vs Manchester United (Foto: Reuters/John Sibley)
A
A
A

LONDON - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengklaim timnya berhasil mengendalikan permainan meski kalah 0-2 dari West Ham United pada laga pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Tak lupa, dia juga mengkritik anak asuhnya yang seakan runtuh usai kebobolan gol pertama.

Laga West Ham United vs Manchester United itu digelar di Stadium of London, London, Sabtu 23 Desember 2023 malam WIB. Bermain dominan, Iblis Merah justru harus puas pulang tanpa poin.

West Ham United vs Manchester United (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Dua gol untuk The Hammers dicatatkan oleh Jarrod Bowen (72’) dan Mohammed Kudus (78’). Ini merupakan kekalahan ke delapan bagi Man United di Liga Inggris 2023-2024.

Selepas pertandingan, ten Hag mengklaim timnya berhasil mengendalikan permainan kendati tidak meraih kemenangan. Sayangnya, Alejandro Garnacho dan kawan-kawan gagal mencetak gol pembuka.

"Kami tidak mencetak gol. Arti dari gol pertama (sangat penting). Saya pikir kami mengendalikan permainan dan tidak memberikan apa pun kepada West Ham United," urai ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United, Minggu (24/12/2023).

"Dan kami menciptakan tiga peluang bagus dan kami tidak memanfaatkannya. Dan kemudian suatu saat terhenti dan kami terpuruk, kami kalah dan saya pikir begitulah cara saya melihat kinerjanya,” keluh pria asal Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pelatih_crystal_palace_oliver_glasner.jpg
Oliver Glasner Senang Hati Jadi Pengganti Ruben Amorim di Man Utd?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement