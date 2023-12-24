Manchester United Disikat West Ham United 0-2, Erik ten Hag Klaim Iblis Merah Kendalikan Permainan

LONDON - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengklaim timnya berhasil mengendalikan permainan meski kalah 0-2 dari West Ham United pada laga pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Tak lupa, dia juga mengkritik anak asuhnya yang seakan runtuh usai kebobolan gol pertama.

Laga West Ham United vs Manchester United itu digelar di Stadium of London, London, Sabtu 23 Desember 2023 malam WIB. Bermain dominan, Iblis Merah justru harus puas pulang tanpa poin.

Dua gol untuk The Hammers dicatatkan oleh Jarrod Bowen (72’) dan Mohammed Kudus (78’). Ini merupakan kekalahan ke delapan bagi Man United di Liga Inggris 2023-2024.

Selepas pertandingan, ten Hag mengklaim timnya berhasil mengendalikan permainan kendati tidak meraih kemenangan. Sayangnya, Alejandro Garnacho dan kawan-kawan gagal mencetak gol pembuka.

"Kami tidak mencetak gol. Arti dari gol pertama (sangat penting). Saya pikir kami mengendalikan permainan dan tidak memberikan apa pun kepada West Ham United," urai ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United, Minggu (24/12/2023).

"Dan kami menciptakan tiga peluang bagus dan kami tidak memanfaatkannya. Dan kemudian suatu saat terhenti dan kami terpuruk, kami kalah dan saya pikir begitulah cara saya melihat kinerjanya,” keluh pria asal Belanda itu.