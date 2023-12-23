Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bahagia Segera Bela Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan: Kondisi Saya Luar Biasa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |18:24 WIB
Bahagia Segera Bela Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan: Kondisi Saya Luar Biasa!
Marselino Ferdinan siap tampil maksimal bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

ANTALYA – Gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan merasa bahagia segera membela Skuad Garuda lagi. Marselino mengatakan, kondisinya saat ini terus membaik.

Marselino Ferdinan diikutsertakan dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. TC tersebut berlangsung di Antalya, Turki mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Sebelumnya, Marselino sempat diragukan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia karena cedera. Namun, saat ini kondisi pemain KMSK Deinze itu terus membaik. Marselino sudah mengikuti latihan secara intens.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengakatakan sangat senang bisa berlatih lagi bersama Timnas Indonesia. Dia berharap kondisinya terus stabil agar bisa membela Skuad Garuda di Piala Asia 2023.

“Puji Tuhan saya kondisinya sangat luar biasa, sangat excited bergabung dengan Tim Nasional, saya harap kondisinya akan semakin baik dan baik setiap harinya,” kata Marselino dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (23/12/2023).

“Saya yakin dan juga berdoa semoga jauh dari cedera lagi dan yang penting bisa membantu tim dan bisa kembali tim itu membuat bahagia sekali,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193715/john_herdman_merupakan_pilihan_logis_buat_timnas_indonesia-rACt_large.jpg
Media Belanda soal Terpilihnya John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Itu Logis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193691/media_vietnam_mengomentari_john_herdman_resmi_jadi_pelatih_timnas_indonesia-zjWf_large.jpg
Media Vietnam Komentari John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Standar Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193680/john_herdman_bisa_mengandalkan_5_pemain_kesayangan_shin_tae_yong_di_timnas_indonesia-ql6d_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193664/simak_jadwal_terdekat_pertandingan_pertama_john_herdman_bersama_timnas_indonesia-TCHu_large.jpg
Ini Jadwal Terdekat Pertandingan Pertama John Herdman Bersama Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663067/pertarungan-raksasa-muda-asia-dimulai-saksikan-afc-u23-asian-cup-2026-live-di-gtv-ean.webp
Pertarungan Raksasa Muda Asia Dimulai! Saksikan AFC U23 Asian Cup 2026 Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/michael_sianipar.jpg
Ketum FFI Tegaskan: Futsal Tidak Bisa Dipisahkan dari PSSI, Kunci Kemajuan Indonesia di Kancah Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement