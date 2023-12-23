Bahagia Segera Bela Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan: Kondisi Saya Luar Biasa!

Marselino Ferdinan siap tampil maksimal bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

ANTALYA – Gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan merasa bahagia segera membela Skuad Garuda lagi. Marselino mengatakan, kondisinya saat ini terus membaik.

Marselino Ferdinan diikutsertakan dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. TC tersebut berlangsung di Antalya, Turki mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Sebelumnya, Marselino sempat diragukan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia karena cedera. Namun, saat ini kondisi pemain KMSK Deinze itu terus membaik. Marselino sudah mengikuti latihan secara intens.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengakatakan sangat senang bisa berlatih lagi bersama Timnas Indonesia. Dia berharap kondisinya terus stabil agar bisa membela Skuad Garuda di Piala Asia 2023.

“Puji Tuhan saya kondisinya sangat luar biasa, sangat excited bergabung dengan Tim Nasional, saya harap kondisinya akan semakin baik dan baik setiap harinya,” kata Marselino dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (23/12/2023).

“Saya yakin dan juga berdoa semoga jauh dari cedera lagi dan yang penting bisa membantu tim dan bisa kembali tim itu membuat bahagia sekali,” tambahnya.