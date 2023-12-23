Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Staf Ahli Kemenpora Cerita Ragnar Oratmangoen Ngebet Bela Timnas Indonesia sampai DM Duluan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |10:28 WIB
Staf Ahli Kemenpora Cerita Ragnar Oratmangoen <i>Ngebet</i> Bela Timnas Indonesia sampai DM Duluan!
Ragnar Oratmangoen ternyata ngebet dinaturalisasi menjadi WNI (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

JAKARTA – Staf Ahli Kemenpora RI Departemen Diaspora, Hamdan Hamedan, berbagi cerita menarik terkait calon pemain naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Pesepakbola yang kini berkostum Fortuna Sittard itu sangat berhasrat untuk membela Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Oratmangoen adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini proses naturalisasinya sedang berjalan. PSSI saat ini tengah mendorong agar proses naturalisasi penyerang berusia 25 tahun itu bisa segera rampung sehingga dapat membela Timnas Indonesia.

Staf Ahli Departemen Diaspora Kemenpora RI Hamdan Hamedan (Foto: PSSI Pers)

Di balik proses naturalisasinya yang sedang berlangsung itu, Hamdan mengungkapkan terkadang mendapat pesan langsung dari sosok pemain keturunan Indonesia. Salah sosok yang dimaksud adalah Oratmangoen.

Hamdan mengatakan komunikasi dengan Oratmangoen telah terjalin sejak Juni 2023. Dia bahkan blak-blakan mengatakan pemain berdarah Maluku itu yang lebih dulu melakukan komunikasi.

“Terkadang saya juga menerima pesan, seperti contoh, dari Ragnar Oratmangoen,” kata Hamdan kepada awak media usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers, dikutip Sabtu (23/12/2023).

“Di bulan Juni kemarin, dia DM (pesan langsung) ke saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang ya saya sudah tidak di PSSI, kewenangan naturalisasi itu ada di federasi. Tapi saya mengapresiasi bahwa kamu ingin membela tanah leluhur kamu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193637/berikut_lima_kesamaan_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dan_shin_tae_yong-enJ6_large.jpg
5 Kesamaan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Dibenci Pengamat Sepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193629/john_herdman_bisa_melobi_pascal_struijk_untuk_membela_timnas_indonesia_pascalstruijk-Xi49_large.jpg
John Herdman Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/01/tyson_fury_2.jpg
Tyson Fury Comeback? Pernyataan Sang Gypsy King Bikin Heboh Dunia Tinju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement