Staf Ahli Kemenpora Cerita Ragnar Oratmangoen Ngebet Bela Timnas Indonesia sampai DM Duluan!

JAKARTA – Staf Ahli Kemenpora RI Departemen Diaspora, Hamdan Hamedan, berbagi cerita menarik terkait calon pemain naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Pesepakbola yang kini berkostum Fortuna Sittard itu sangat berhasrat untuk membela Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Oratmangoen adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini proses naturalisasinya sedang berjalan. PSSI saat ini tengah mendorong agar proses naturalisasi penyerang berusia 25 tahun itu bisa segera rampung sehingga dapat membela Timnas Indonesia.

Di balik proses naturalisasinya yang sedang berlangsung itu, Hamdan mengungkapkan terkadang mendapat pesan langsung dari sosok pemain keturunan Indonesia. Salah sosok yang dimaksud adalah Oratmangoen.

Hamdan mengatakan komunikasi dengan Oratmangoen telah terjalin sejak Juni 2023. Dia bahkan blak-blakan mengatakan pemain berdarah Maluku itu yang lebih dulu melakukan komunikasi.

“Terkadang saya juga menerima pesan, seperti contoh, dari Ragnar Oratmangoen,” kata Hamdan kepada awak media usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers, dikutip Sabtu (23/12/2023).

“Di bulan Juni kemarin, dia DM (pesan langsung) ke saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang ya saya sudah tidak di PSSI, kewenangan naturalisasi itu ada di federasi. Tapi saya mengapresiasi bahwa kamu ingin membela tanah leluhur kamu,” sambungnya.