Resmi Gabung Inter Miami, Luis Suarez Girang Bisa Reuni dengan Lionel Messi

Luis Suarez resmi bergabung dengan Inter Miami untuk kontrak selama semusim (Foto: Twitter/@InterMiamiCF)

FLORIDA - Luis Suarez sangat girang setelah resmi bergabung dengan Inter Miami. Oleh karena itu, dia sudah tidak sabar segera merumput agar bisa memberikan kontribusi.

Sebagaimana diketahui, Suarez diikat Inter Miami dengan kontrak berdurasi satu musim. Sebelumnya, El Pistolero mengakhiri kontrak secara prematur dengan peserta Liga Brasil yakni Gremio.

Suarez tidak menyangka akan membela Inter Miami dalam kariernya. Dia sangat antusias saat menandatangani kontrak dengan tim barunya itu.

“Saya sangat senang dan bersemangat untuk menghadapi tantangan baru ini bersama Inter Miami. Saya tidak sabar untuk memulainya," ucap Suarez dilansir dari laman Inter Miami, Sabtu (23/12/2023).

BACA JUGA: Lionel Messi Bakal Reuni dengan Luis Suarez di Inter Miami

"Saya siap bekerja untuk mewujudkan impian memenangkan lebih banyak gelar bersama Klub hebat ini. Saya optimis dengan apa yang bisa kita capai bersama dengan ambisi kita bersama,” tambah striker asal Uruguay itu.

Lebih lanjut, Suarez mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Inter Miami. Sebab, dia yakin performa sejauh ini masih terjaga meski usianya tak lagi muda.