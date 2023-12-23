Madura United Bakal Gelar TC Usai Tahun Baru demi Tembus Championship Series Liga 1 2023-2024

Madura United bakal gelar TC setelah tahun baru (Foto: Madura United)

MADURA United bakal gelar pemusatan latihan (TC) usai tahun baru demi tembus Championship Series Liga 1 2023-2024. Hal ini disampaikan oleh Umar Wachdin selaku manajer Madura United.

Liga 1 2023-2024 sudah memasuki libur panjang hingga Februari 2024 mendatang. Jeda kompetisi ini dilaksanakan demi mendukung agenda TC Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023.

Para pemain dan tim pelatih pun bisa merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) bersama keluarga tercinta. Tak terkecuali Madura United.

Umar Wachdin ingin agar Fachruddin Aryanto dan kolega bisa kembali beraktivitas tim dalam keadaan segar dan jernih. Menghabiskan waktu liburan dengan orang tersayang tentunya akan mendongkrak moral tim usai berjibaku dalam ketatnya persaingan Liga 1 musim ini.

“Kami memberikan libur kepada seluruh pemain, pelatih, maupun official. Kita memberikan ijin untuk bertemu dengan keluarga di rumah,” kata Umar pada keterangan resmi klub, Sabtu (23/12/2023).

“Hal tersebut bertujuan agar pemain jika kembali berlatih nanti akan lebih fresh dan lebih bersemangat,” lanjutnya menambahkan

Tak sekadar liburan, para pemain diwajibkan berlatih mandiri selama masa jeda kompetisi. Punggawa Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- diwajibkan menyerahkan laporan latihan mandiri kepada pelatih fisik setiap harinya.