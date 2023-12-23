Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Jeda Kompetisi Panjang, Manajemen Berharap Mental Pemain Arema FC Meningkat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:03 WIB
Liga 1 2023-2024: Jeda Kompetisi Panjang, Manajemen Berharap Mental Pemain Arema FC Meningkat
Para pemain Arema FC (Foto: PT LIB)
A
A
A

MALANG - Arema FC resmi memberikan libur kepada pemain dan ofisial sampai Januari 2024 mendatang. Manajer tim, Wibie Dwi Andriyas berharap adanya jeda kompetisi yang panjang ini bisa membuat mental para pemain Singo Edan -julukan Arema FC- meningkat.

Sebagaimana diketahui, kompetisi diliburkan mulai 19 Desember sampai dengan 3 Februari 2024 mendatang. Libur panjang bertepatan dengan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Masing-masing tim termasuk Arema FC pun meliburkan skuadnya. Di mana, Singo Edan memberi jatah libur kepada pemainnya hingga Januari 2024. Langkah ini diambil sekaligus agar pemain dapat kembali dengan keadaan mental yang lebih baik setelah bertemu keluarga.

Terlebih Arema FC saat ini mempunyai pekerjaan rumah yang besar untuk lolos dari jerat zona degradasi. Dimana tim menutup tahun 2023 ini tetap berada di posisi ke-16 dengan perolehan 21 poin. Selisih 4 poin dengan Persis Solo yang berada di posisi ke-15 dengan 25 poin.

“Kami rasa semuanya merasakan kondisi yang sama. Namun tentu harapanya kondisi pemain nanti setelah libur lebih bugar, tapi kebugaran mungkin tidak menjadi kendala karena mereka adalah pemain profesional yang tetap menjaga kondisi,” ujar Wibie, dilansir dari situs LIB, Sabtu (23/12/2023).

Wibie berharap tim yang dinahkodai Fernando Valente ini dapat memanfaatkan waktu liburnya sebaik mungkin. Seperti dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan keluarga. Menurutnya hal itu akan sangat efektif untuk membangkitkan semangat saat kembali membela Arema FC di kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Turun Tangan, Real Madrid Ajukan Rp2,3 Triliun untuk Gelandang Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement