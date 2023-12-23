Liga 1 2023-2024: Jeda Kompetisi Panjang, Manajemen Berharap Mental Pemain Arema FC Meningkat

MALANG - Arema FC resmi memberikan libur kepada pemain dan ofisial sampai Januari 2024 mendatang. Manajer tim, Wibie Dwi Andriyas berharap adanya jeda kompetisi yang panjang ini bisa membuat mental para pemain Singo Edan -julukan Arema FC- meningkat.

Sebagaimana diketahui, kompetisi diliburkan mulai 19 Desember sampai dengan 3 Februari 2024 mendatang. Libur panjang bertepatan dengan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Masing-masing tim termasuk Arema FC pun meliburkan skuadnya. Di mana, Singo Edan memberi jatah libur kepada pemainnya hingga Januari 2024. Langkah ini diambil sekaligus agar pemain dapat kembali dengan keadaan mental yang lebih baik setelah bertemu keluarga.

Terlebih Arema FC saat ini mempunyai pekerjaan rumah yang besar untuk lolos dari jerat zona degradasi. Dimana tim menutup tahun 2023 ini tetap berada di posisi ke-16 dengan perolehan 21 poin. Selisih 4 poin dengan Persis Solo yang berada di posisi ke-15 dengan 25 poin.

“Kami rasa semuanya merasakan kondisi yang sama. Namun tentu harapanya kondisi pemain nanti setelah libur lebih bugar, tapi kebugaran mungkin tidak menjadi kendala karena mereka adalah pemain profesional yang tetap menjaga kondisi,” ujar Wibie, dilansir dari situs LIB, Sabtu (23/12/2023).

Wibie berharap tim yang dinahkodai Fernando Valente ini dapat memanfaatkan waktu liburnya sebaik mungkin. Seperti dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan keluarga. Menurutnya hal itu akan sangat efektif untuk membangkitkan semangat saat kembali membela Arema FC di kompetisi.