HOME BOLA LIGA ITALIA

AS Roma vs Napoli: Jose Mourinho Peringatkan Giallorossi soal Kekuatan Partenopei

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |20:04 WIB
AS Roma vs Napoli: Jose Mourinho Peringatkan Giallorossi soal Kekuatan Partenopei
Jose Mourinho peringatkan AS Roma untuk tidak remehkan Napoli (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG laga AS Roma vs Napoli, Jose Mourinho peringatkan Giallorossi soal kekuatan Partenopei. Pertandingan bertajuk Derby del Sole ini akan berlangsung di Stadio Olimpico pada Minggu (24/12/2023) dini hari WIB.

Jose Mourinho menegaskan bahwa Giallorossi – julukan AS Roma – tidak akan meraih tiga poin dengan mudah. Sebab, Partenopei – julukan Napoli – merupakan juara bertahan.

Napoli

"Mereka adalah juara dan memang pantas demikian. Tahun lalu mereka menang dengan cara yang sangat jelas," kata Jose dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (23/12/2023).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan Napoli mengalami pergantian pelatih dari Luciano Spalletti ke Walter Mazzarri. Namun, pelatih baru itu pun syarat dengan kualitas dan pengalaman.

"Mereka kehilangan pelatih yang sangat bagus. Namun, mereka mendapatkan pelatih yang memiliki banyak pemain." pengalaman," katanya.

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
