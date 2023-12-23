AS Roma vs Napoli: Jose Mourinho Peringatkan Giallorossi soal Kekuatan Partenopei

JELANG laga AS Roma vs Napoli, Jose Mourinho peringatkan Giallorossi soal kekuatan Partenopei. Pertandingan bertajuk Derby del Sole ini akan berlangsung di Stadio Olimpico pada Minggu (24/12/2023) dini hari WIB.

Jose Mourinho menegaskan bahwa Giallorossi – julukan AS Roma – tidak akan meraih tiga poin dengan mudah. Sebab, Partenopei – julukan Napoli – merupakan juara bertahan.

"Mereka adalah juara dan memang pantas demikian. Tahun lalu mereka menang dengan cara yang sangat jelas," kata Jose dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (23/12/2023).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan Napoli mengalami pergantian pelatih dari Luciano Spalletti ke Walter Mazzarri. Namun, pelatih baru itu pun syarat dengan kualitas dan pengalaman.

"Mereka kehilangan pelatih yang sangat bagus. Namun, mereka mendapatkan pelatih yang memiliki banyak pemain." pengalaman," katanya.